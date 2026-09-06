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Noémi Molnár y Kieran Reilly se coronan en BMX en un Extreme Barcelona de récord

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Barcelona, 6 sep (EFE).- La húngara Noémi Molnár y el británico Kieran Reilly se proclamaron este domingo vencedores de las finales de BMX del Extreme Barcelona, que clausuró la edición en la que cumplía la mayoría de edad con un nuevo récord de público, al superar los 32.500 espectadores que asistieron el año pasado al Parc del Fòrum.

En categoría femenina, la húngara Noémi Molnár se ha proclamado campeona de BMX Freestyle Park con 83.07 puntos, seguida de la australiana Sarah Nicki, con 81.67 puntos, mientras que la japonesa Rena Shirai, con 74.74 puntos, ha completado el podio.

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En categoría masculina, el británico Kieran Reilly se ha llevado el oro con 90.33 puntos después de una final de altísimo nivel. El también británico Dylan Hessey, con 86.09 puntos, ha conseguido la segunda posición y el australiano Samual Grace, con 84.07 puntos, ha cerrado el podio.

Más allá del BMX, la última jornada del Extreme Barcelona mantuvo una actividad prácticamente ininterrumpida en los distintos espacios de los 18.000 metros cuadrados que ocupa el Parc del Fòrum.

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El Street Plaza acogió las competiciones de skateboarding (monopatín) júnior, streetboard (monopatín de calle) y Para BMX, mientras que el 3x3 Court fue escenario de las eliminatorias y las fases finales del baloncesto 3x3.

El breaking (baile urbano) también tuvo un destacado protagonismo durante la jornada del domingo, con las competiciones Breaking 1vs1 Kids (individual infantil), All Styles (todos los estilos) y Breaking 2vs2 Open (parejas, categoría abierta), que llevaron el baile y la cultura urbana a otro de los escenarios del festival. EFE

avm/jl

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