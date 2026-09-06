Espana agencias

Morante se amotinó a los jóvenes y salió a hombros en Aranjuez

Guardar

Julio César Sánchez

Aranjuez (Madrid), 6 sep (EFE).- Morante de la Puebla repitió triunfo en Aranjuez junto a sus jóvenes herederos Juan Ortega, que se fue de vacío, y Pablo Aguado, que paseó una oreja frente a una corrida manejable aunque falta de entrega de Núñez del Cuvillo.

PUBLICIDAD

Volvía Morante a Aranjuez por cuarta vez en los últimos dos años. O lo que es lo mismo: sin faltar a ninguna de las corridas celebradas en el coso madrileño en las dos últimas temporadas.

No es que semejante reiteración se alce como algo negativo; más bien todo lo contrario. Contar con el torero de La Puebla del Río, en el momento actual, es categoría máxima. Y la riqueza de su tauromaquia es tal que difícilmente se aburrirá el aficionado que acuda al reclamo de su nombre.

PUBLICIDAD

No obstante, la entrada de público está vez se resintió respecto a las citas anteriores; al menos, muy claramente, respecto a la del mes de mayo.

En su primer turno a Morante le correspondió un toro noble, casi dócil, que derrochó calidad y falta de fuerza a partes iguales. La carencia la suplió el sevillano con su proverbial empaque, ceñidas y armónicas las tandas a media altura, sobre todo una al natural dando un tiempo entre muletazo y muletazo al de Cuvillo, hasta rematar su trasteo de manera efectiva hasta pasear una oreja.

Del cuarto nos llevamos cuatro muletazos antológicos por lentos y sentidos. No fue ninguno de los molinetes ni afarolados que Morante instrumentó, que también los hubo, sino cuatro naturales hilvanados de uno en uno, en cercanías, tirando de la renuente embestida de su antagonista hasta rematarla enroscada a su cintura. No fue faena de brillantez deslumbrante, pero sí de gran contenido técnico y apuesta. Y como anduvo acertado con el acero, a su esportón llegaron dos trofeos más.

Un motivado Juan Ortega le dio capa abundante al segundo en forma de verónicas sentado en el estribo, de pie, delantales y arrebujadas medias. Además el astado empujó en varas y, tras una templada brega de Jorge Fuentes, llegó al último tercio con el depósito de ímpetu en la reserva. Sin embargo ofreció lo suficiente para que Ortega lo pasara con elegancia, vistiendo de torería todo lo que hizo en la cara del toro hasta que éste se apagó, que fue pasadas cuatro tandas.

El jabonero quinto colocaba la cara haciendo el avión, aunque también reponía y punteaba las telas, circunstancias estas últimas que pesaron más que la virtud primera, y que condicionaron la limpieza desigual que Ortega logró en una labor dispuesta pero sin tomar verdadero vuelo.

El blando tercero fue protestado pero se mantuvo en el ruedo. La elegancia de Pablo Aguado al pasárselo por la faja eclipsó parcialmente la endeble condición del noble ejemplar de Cuvillo, al que Aguado tumbó de un gran volapié, lo cual empujó a los tendidos para sacar sus pañuelos, y también el del presidente.

En el que cerró plaza, un sorpresivo quite por chicuelinas de Pablo Aguado, instrumentado con el liviano capote blanco con el que hizo el paseíllo, seguido del habitual despliegue de Iván García con los palos, puso a los tendidos de cara en el último tercio. Aguado se sobrepuso a las cambiantes y nunca rebosantes arrancadas de su antagonista, con varios destellos en forma de trincherazos y cambios de mano. Lamentablemente el fallo a espadas le privó de acompañar a Morante a hombros.

FICHA: Plaza de toros de Aranjuez (Madrid). Corrida de toros goyesca del Motín. Más de tres cuartos.

Se lidiaron seis toros de Núñez del Cuvillo, correctamente presentados. Nobles y justos de fuerza y entrega en general.

Morante de la Puebla: estocada entera algo trasera (oreja); entera arriba (dos orejas).

Juan Ortega: pinchazo y estocada entera arriba (ovación con saludos); pinchazo y entera arriba (ovación con saludos).

Pablo Aguado: estocada entera arriba (oreja); pinchazo y media arriba y descabello (ovación).

Iván García saludó tras banderillear al sexto.

Morante de la Puebla salió a hombros. EFE

1011027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Las proyecciones estiman que el partido de centroderecha CDU obtendría el 18,5% de los votos

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 6 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 6 de septiembre de 2026

Resultados ganadores del Lototurf de este 6 de septiembre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Resultados ganadores del Lototurf de este 6 de septiembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

ECONOMÍA

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

Usufructo del cónyuge viudo: cuánto hereda y cómo se calcula su parte de la herencia

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués