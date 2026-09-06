Méndez: “Ante Japón toca corregir errores”

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Berlín, 06 sep (EFE).- El seleccionador español, Miguel Méndez, declaró en una atención a medios tras la derrota ante Mali que el grupo “no va a buscar causas porque son una excusa” y que lo único que se puede hacer ante el crucial duelo de este lunes frente a Japón es “trabajar en el baloncesto, en lo táctico y en la preparación de partido”.

Méndez dijo comentó que toca “corregir errores” y entre ellos destacó “el orden en el juego” que también faltó ante Alemania pero que se camufló por el elevado acierto de la plantilla.

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“Mañana será un partido diferente, el 50% de las posesiones de Japón van al tiro de tres, tenemos claro que van a meter de fuera porque es lo que hacen siempre”, analizó.

Para contrarrestar esto, el entrenador gallego señaló que España intentará “castigar” al conjunto nipón por dentro, si bien, el objetivo principal será seguir introduciendo a las cinco WNBA al ritmo del equipo.

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“Sabemos que podía pasar, lo hemos ido ajustando cada día, no es una novedad para nosotros estos problemas de orden en bloqueos, estamos en camino de mejorarlo”, apuntó. EFE

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