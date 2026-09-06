Mariano y Raúl García, titulares en el Alavés-Osasuna

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Vitoria, 6 sep (EFE).- Mariano Díaz y Raúl García serán titulares en el encuentro que disputarán este domingo el Deportivo Alavés y Osasuna, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

Quique Sánchez Flores cubrirá la baja de Toni Martínez con el delantero dominicano y con Carles Aleñá, la ausencia de Mikel Rodríguez.

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Ramis contará con Raúl García para sustituir a Aimar Oroz y con Boyomo para suplir a Herrando, ambos lesionados.

Alineaciones confirmadas:

Alavés: Sivera, Ángel Pérez, Koski, Tenaglia, Otto, Abde; Antonio Blanco, Aleñá, Pablo Ibañez; Boyé y Mariano.

Osasuna: Herrera, Arguibide, Catena, Boyomo, Abel Bretones, Iker Muñoz, Moncayola, Rubén Garía, Moi Gómez; Raúl García y Budimir. EFE

jd/jl