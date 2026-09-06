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Luís Castro: “El punto no es malo”

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Málaga, 6 sep (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, dijo que “no es malo” el punto que su equipo logró este domingo a domicilio ante el Málaga (0-0) en un partido en el que “ellos fueron mejores”.

“En los últimos minutos, ellos fueron mejores y en los primeros de la segunda fuimos nosotros. En remates, hemos hecho los mismos o más. Sabíamos que eran un buen equipo, de los que juegan bien en LaLiga, así que un punto no es malo”, reconoció el técnico portugués.

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Según Castro, el Levante empezó “bien” con una ocasión “muy clara en el primer minuto, luego otra de Nacho Pérez en un córner, y una o dos de Brugué que normalmente las hace”, pero “el final ha sido más el corazón de ellos”.

“Sabía que ellos iban a dar hoy un poco más. Ellos plantearon el once y sabíamos que podían hacer una presión diferente. Intentamos presionar y tener el balón, pero el resultado, por las ocasiones y los momentos de control, es bueno”, insistió.

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Sobre los árbitros, comentó que los hay “con los que se puede hablar y otros con los que no". "Pero los respeto y pueden equivocarse y nosotros no podemos hablar”, añadió.

Sobre el debut de dos fichajes, dijo que “Yanis Musuayi aun se está habituando a la intensidad” de LaLiga, aunque “está entrenando bien”. “Dani Requena hizo lo que le pedimos, los dos han estado bien dentro de lo que queríamos”, agregó.

“Antes del partido debí hablar con mis jugadores de manera diferente”, destacó por el cambio de planteamiento del Málaga, que salió con varias novedades en el once inicial. EFE

afl/ism

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