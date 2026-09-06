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Funes: “Estoy convencido de que seguiremos creciendo en la categoría”

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Málaga, 6 sep (EFE).- El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, definió como “completo” el partido de su equipo que terminó en empate ante el Levante en La Rosaleda (0-0) y dijo que esta “convencido” de que “seguirán creciendo” en LaLiga EA Sports, donde aún no han logrado la victoria en cuatro jornadas.

“El inicio de la segunda nos ha costado mucho. Salvo eso, el partido ha sido completo. Entradas en área, el doble que ellos, pero lo que cuenta son los goles”, inició en su comparecencia el técnico andaluz.

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“Estoy convencido de que seguiremos creciendo en la categoría. Al equipo no se le puede reprochar que no quiere ir a por los partidos. Ellos han visto que son capaces de hacer que los rivales se sientan inferiores”, añadió.

“En la primera mitad hicimos méritos para habernos ido por delante y eso hubiera abierto la situación un poco más, con un partido más abierto”, y, además, lamentó que necesitan “tener esa inspiración en el último tercio”.

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“Necesitamos ser menos previsibles arriba y tener más determinación. Tenemos dos puntos y el equipo, a pesar de ello, ha mostrado capacidad de hacerse con el control del partido ante Deportivo y Levante. Nos hemos mantenido en nuestra idea”, puntualizó Funes.

El entrenador malaguista subraya que deben “acostumbrarse a la nueva realidad” y que “es difícil, pero que no nos frustren los resultados: desde la tranquilidad, tenemos que persistir”.

“El fin de semana que viene vamos a Vigo y tenemos que ser capaces de mostrar el mismo planteamiento e idea fuera de casa”, dijo con vistas al próximo encuentro contra el Celta.

Por último, respecto a fichar a un sustituto del atacante Julen Lobete, lesionado de gravedad hace unos días, dijo que “lo importante es que venga alguien que pueda ayudar a los que están y eso no es fácil ahora mismo”. EFE

afl/jl

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