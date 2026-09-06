Extinguido el incendio forestal declarado el sábado en Puerto del Moral (Huelva)

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Huelva, 6 sep (EFE).- El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado la tarde del sábado en el paraje Camino El Parralejo de Puerto del Moral, en la provincia de Huelva, que ha afectado a una superficie de cinco hectáreas de matorral.

Según ha informado el Infoca, la extinción se ha decretado a las 11.00 horas, momento en que se han retirado de la zona los medios que aún quedaban en tareas de remate y liquidación: dos grupos de bomberos forestales y tres autobombas.

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El incendio se declaró a primera hora de la tarde de ayer e inicialmente se enviaron a la zona un grupo de bomberos forestales, dos agentes medioambientales, una autobomba, un helicóptero y dos aviones de carga en tierra.

Posteriormente, los medios aéreos se incrementaron con otro helicóptero semipesado y dos aviones anfibios ligeros.

Por tierra, los efectivos se vieron ampliados hasta los siete grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de Operaciones, dos agentes medioambientales, seis autobombas y un buldócer. EFE

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lra/bfv