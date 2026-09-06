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ElPozo rompe sequía de 3.410 días sin título nacional y al fin gana una final al Barça

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Murcia, 6 sep (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida, con su victoria de este domingo por 4-5 ante el Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana en la Supercopa de España, rompió una sequía de nada menos que nueve años y cuatro meses -3.410 días- sin conquistar un título nacional y, además, se impuso en una final al Barça en su decimosexto intento y después de haber perdido las 15 disputadas anteriormente frente a ese rival, su auténtica bestia negra, en cinco competiciones diferentes.

Los murcianos, que mostraron una tremenda personalidad en el Palau Blaugrana, se impusieron con los goles de Gonzalo Santa Cruz, Pablo García "Pachu", dos del brasileño Marcel Marques y uno de su compatriota Fabricio Bastezini "Gadeia", que coronaron a los de Josan González en el estreno de la temporada 2026/2027.

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El club murciano no se llevaba un trofeo estatal desde el que logró el 6 de mayo de 2017 en la Copa del Rey -aquel entorchado llegó con su triunfo por 3-2 contra el Magna Gurpea Xota de Pamplona en Guadalajara- y, tras tanto tiempo sin alegrías, la victoria obtenida en el coliseo del Barça tiene un valor extraordinario para una entidad que había llegado a perder su gen campeón en la última década.

El encuentro entre los conjuntos que disputaron la última final liguera y que representarán a España en la próxima edición de la Liga de Campeones europea supone, además, la séptima Supercopa que entra en las vitrinas murcianas.

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El conjunto charcutero, que el sábado había superado en semifinales al Islas Baleares Palma Futsal por 8-4, rubricó su gran fin de semana.

Antes de este choque contra los azulgranas el equipo murciano había perdido en 15 finales frente a ese adversario en cinco competiciones diferentes -Liga, Copa de España, Copa del Rey, Supercopa y Liga de Campeones-.

El último precedente de una confrontación entre estos clubes con un título en juego se dio el pasado mes de junio en la final liguera de Primera División que se llevó el Barça por tres victorias a una. Esa fue la cuarta pelea por ser campeón de Liga con los dos equipos compartiendo escenario y se repitió el desenlace de las tres anteriores -en el ejercicio 2011/2012 se impusieron los culés por 2-3, en la 201/2013 por 1-3 y en la 2018/2019 por 3-2-.

En lo que respecta a la Supercopa la de este domingo fue la tercera final con los de la capital del Segura y los catalanes frente a frente. Antes de cruzaron en la del curso 2013/2014 (0-1 en la ida en Murcia y 5-5 en la vuelta en Barcelona) y en la del 2019/2020 (3-4 en Guadalajara otra vez a favor de los azulgranas).

Cinco choques entre dos de los grandes dominadores del fútbol sala nacional se dieron en finales de la Copa de España. Sucedió en las citas de Segovia 2011 (2-3), Alcalá de Henares 2013 (2-4), Valencia 2019 (1-2), Jaén 2022 (3-3 y 6-7 por penaltis) y Cartagena 2024 (igualmente 3-3 y 2-4 en la tanda).

En la Copa del Rey la disputa con el título en juego se produjo en tres de ocasiones y el resultado siguió teniendo el mismo signo (3-6 tanto en Antequera 2012 como en Irún 2013 y un más apurado 3-4 en Bilbao 2014).

La rivalidad no sólo se dio en el ámbito nacional sino que traspasó las fronteras del país y la Liga de Campeones de 2020 proclamó vencedor al Barcelona por 2-1 en un Palau Blaugrana sin público pues ese partido de tanta trascendencia tuvo lugar en plena pandemia del coronavirus. EFE

Ij/asc

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