El Villarreal ganó por última vez en Alemania hace 15 años

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Vila-real (Castellón), 6 sep (EFE).- El Villarreal, que se enfrenta este martes al Borussia en Dortmund en la primera fase de la Liga de Campeones, no conoce la victoria en Alemania desde hace 15 años.

El conjunto villarrealense se impuso entonces por última vez al Bayer Leverkusen, al que derrotó en los octavos de final de la Liga de Europa por 2-3 con goles del italiano Rossi y dos del brasileño Nilmar.

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En aquella ocasión, el equipo español formó con: Diego López; Mario, Gonzalo, Musacchio, Catalá; Marchena, Bruno, Borja Valero, Wakaso (Cazorla); Rossi (Nilmar) y Marco Ruben (Oriol).

Desde entonces su balance ha sido de tres derrotas y tres empates con 12 goles en contra y 3 a favor.

Especialmente significativas fueron las dos goleadas sufridas la temporada pasada cuando cayó por 4-0 ante su próximo rival y por 3-0 frente al Bayer Leverkusen.

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La actual racha empezó con una derrota ante el Bayern (3-1) en fase de grupos de la Liga de Campeones 2011-2012; y continuó con tres empates consecutivos: frente al Borussia Monchengladbach (1-1), fase de grupos 2014-2015; Leverkusen (0-0), octavos 2015-2016 – ambos de Liga de Europa - , y cuartos de final de la máxima competición del curso 2021-2022 cuando firmó tablas ante el Bayern (1-1).

El Villarreal, que debutó en Europa en la Copa Intertoto de la temporada 2002-2003, firmó una victoria en su primera visita ante el Hamburgo (0-1) en las semifinales de dicha competición en la temporada 2004-2005.

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Más tarde sería goleado por el Wolfsburgo, en los dieciseisavos de final de la Liga de Europa de la temporada 2009-2010, que le endosó un contundente 4-1 que le apeó de la competición. EFE

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