Espana agencias

El mexicano Andrés García destaca, aun sin trofeos, en la novillada de Las Ventas

Guardar

Madrid, 6 sep (EFE).- El mexicano Andrés García, que como sus otros dos compañeros hacía su presentación en Madrid, destacó hoy en la novillada celebrada en la plaza de Las Ventas, aun sin llegar a cortar trofeos por sus fallos con los aceros.

En este festejo, que abrió la programación del mes de septiembre en el coso madrileño, llegaron a salir por chiqueros hasta ocho novillos de otras tantas ganaderías de segunda fila, tanto los seis anunciados en principio como los dos sobreros previstos por sucesivas devoluciones a los corrales.

PUBLICIDAD

En concreto, los utreros pertenecieron, en este orden, a las divisas de Guadajira, La Machamona, Chamaco, José González, Couto de Fornilhos -sustituto del titular de Ángel Luis Peña y de un sobrero de El Cotillo sustituidos por flojos- y José Cruz, casi todos con cuajo y en general de poco juego por distintas circunstancias.

Con tal material, Andrés García, hermano del también matador azteca Octavio García "El Payo", realizó lo más brillante de la tarde, gracias a un bien asumido y aplicado oficio y a una torería que le hicieron sobresalir por encima de las condiciones de su lote, de Chamaco y Cruz, salvo a la hora de concretar con la espada, por lo que su balance no pasó de sendas ovaciones, tras aviso en su primero.

PUBLICIDAD

En primer y segundo lugares actuaron el madrileño Adrián Centenera (ovación y silencio, también con aviso en los dos) y el turolense Tomás González (silencio tras dos avisos y silencio), que no llegaron a solventar con tanta suficiencia lo poco que ofrecieron los otros cuatro astados lidiados ante una escasa entrada de público en los tendidos venteños.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Las proyecciones estiman que el partido de centroderecha CDU obtendría el 18,5% de los votos

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 6 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 6 de septiembre de 2026

Resultados ganadores del Lototurf de este 6 de septiembre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Resultados ganadores del Lototurf de este 6 de septiembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

ECONOMÍA

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

Usufructo del cónyuge viudo: cuánto hereda y cómo se calcula su parte de la herencia

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués