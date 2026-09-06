El mexicano Andrés García destaca, aun sin trofeos, en la novillada de Las Ventas

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Madrid, 6 sep (EFE).- El mexicano Andrés García, que como sus otros dos compañeros hacía su presentación en Madrid, destacó hoy en la novillada celebrada en la plaza de Las Ventas, aun sin llegar a cortar trofeos por sus fallos con los aceros.

En este festejo, que abrió la programación del mes de septiembre en el coso madrileño, llegaron a salir por chiqueros hasta ocho novillos de otras tantas ganaderías de segunda fila, tanto los seis anunciados en principio como los dos sobreros previstos por sucesivas devoluciones a los corrales.

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En concreto, los utreros pertenecieron, en este orden, a las divisas de Guadajira, La Machamona, Chamaco, José González, Couto de Fornilhos -sustituto del titular de Ángel Luis Peña y de un sobrero de El Cotillo sustituidos por flojos- y José Cruz, casi todos con cuajo y en general de poco juego por distintas circunstancias.

Con tal material, Andrés García, hermano del también matador azteca Octavio García "El Payo", realizó lo más brillante de la tarde, gracias a un bien asumido y aplicado oficio y a una torería que le hicieron sobresalir por encima de las condiciones de su lote, de Chamaco y Cruz, salvo a la hora de concretar con la espada, por lo que su balance no pasó de sendas ovaciones, tras aviso en su primero.

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En primer y segundo lugares actuaron el madrileño Adrián Centenera (ovación y silencio, también con aviso en los dos) y el turolense Tomás González (silencio tras dos avisos y silencio), que no llegaron a solventar con tanta suficiencia lo poco que ofrecieron los otros cuatro astados lidiados ante una escasa entrada de público en los tendidos venteños.EFE