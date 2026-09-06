El autobús del Valencia sale escoltado de Mestalla y por una puerta distinta a la habitual

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València, 8 sep (EFE).- El autobús del Valencia salió este domingo de Mestalla escoltado por la policía y por una puerta distinta a la habitual ante las protestas de los aficionados en los aledaños del estadio tras perder por 0-5 ante el Barcelona.

Al acabar el encuentro cerca de 2.000 aficionados del Valencia se concentraron en la puerta del palco de Mestalla en la Avenida de Suecia para protestar contra la gestión del club y los malos resultados del equipo, agravados por la goleada y mala imagen de este domingo ante el conjunto catalán.

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Muchos de los aficionados que protestaban en la Avenida de Suecia se desplazaron hasta la puerta de la calle Joan Reglà para increpar a los futbolistas que se encontraban en el autobús al que precedía un furgón de la Policía Nacional que abría paso al vehículo valencianista.

A la llegada del autobús del Valencia a Mestalla antes del partido, los aficionados que se encontraban en los alrededores profirieron insultos y protestaron por la marcha del equipo y desde el inicio del choque mostraron su malestar contra el presidente Kiat Lim e hijo del propietario del club Peter Lim, que fue recibido con una sonora pitada por parte de todo el estadio en un ambiente de creciente malestar entre la afición valencianista por la situación deportiva y la gestión de la entidad.

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Los jugadores y el entrenador Carlos Corberán también fueron pitados al inicio del partido y los cánticos de “fuera, fuera” y “Peter, vete ya” fueron dirigidos al palco, mientras que los integrantes de la Curva Nord accedieron en el minuto 19 (en alusión al año de fundación del club 1919) y con el cántico de "Peter Lim, hijo de puta".

Además, la Policía Nacional informó de que, aunque no hubo detenciones, levantó seis actas mediante las que se identificó y se propuso para sanción a los afectados en aplicación de la Ley del Deporte, si bien no concretó los motivos de esta medida.

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Con motivo del partido entre el Valencia y el Barcelona la Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad que contó con los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), Guías Caninos, Subsuelo y Protección Ambiental, Brigada Provincial de Información, Unidad Aérea de la Policía, TEDAX y Caballería. EFE