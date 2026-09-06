Colapinto: "Es difícil no acabar frustrado tras una carrera como la de hoy"

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Redacción deportes, 6 sep (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que acabó noveno este domingo el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza que "es difícil no acabar frustrado tras una carrera como la de" este domingo, en la que, cuando rodaba cuarto, se fue largo, a la grava entre las dos curvas Lesmo, perdiendo la opción de apuntar al podio.

"Después de una carrera como la de hoy, con todas las emociones y en qué punto estábamos, en el contexto de la carrera, es difícil no estar frustrado", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que sigue duodécimo en el Mundial, ahora con 19 puntos.

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"Estoy frustrado conmigo mismo, ya pudo haber sido mucho mejor; algo por lo que lo siento por el equipo. Tuvimos una gran salida, habíamos avanzado algunos puestos y estaba rodando arriba, era cuarto, en el momento de la re-salida tras la bandera roja (provocada por el accidente, afortunadamente sin lamentar daños mayores, del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari) , al principio de la carrera", comentó el argentino, que seguirá siendo piloto de Alpine al menos un año más, según se anunció hace dos semanas en el marco del Gran Premio de Países Bajos, donde había acabado decimocuarto, en Zandvoort.

"Cuando, como piloto, estás luchando por esos puestos, eso te da una motivación extra y quieres más al tiempo que no deseas perderlo. Iba pegado a (el cuádruple campeón mundial neerlandés) Max (Verstappen, de Red Bull), cuando perdí el control tras un bache en la curva 6 (la primera Lesmo) y acabé en el fondo de la grava", explicó el piloto de Pilar.

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"Por fortuna, evitamos la barrera, pero el pilotaje del auto se notaba diferente después de eso, por lo que es posible que hubiéramos dañado algo el fondo del mismo", añadió.

"Después de ese percance, intenté volver a centrarme en intentar sumar puntos para el equipo. Estoy decepcionado conmigo mismo en estos momentos, pero espero que después de algún tiempo para reflexionar, ojalá pueda mirarlo como una buena recuperación", declaró Colapinto este domingo tras acabar noveno el Gran Premio de Italia en la legendaria pista del Parque Real de Monza. EFE

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