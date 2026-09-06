Abascal celebra la victoria de la ultraderechista AfD en las elecciones en Sajonia-Anhalt

Guardar

Madrid, 6 sep (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado este domingo al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones en la región oriental Sajonia-Anhalt, al conseguir entre un 44,3 % y un 44 % de los votos, según las primeras proyecciones, que la sitúan a las puertas de la mayoría absoluta.

En la red social X, Abascal ha celebrado los resultados, que permitirán el primer Gobierno regional de ultraderecha en el país centroeuropeo.

PUBLICIDAD

"Felicidades a Alice Weidel y a Ulrich Siegmun por este resultado espectacular que es una gran esperanza para Alemania y para Europa", ha expresado.

Según las proyecciones basadas en los primeros recuentos del Instituto Infratest dimap y del instituto Forschungsgruppe Wahlen para las televisiones públicas ARD y ZDF, respectivamente, la ultraderecha se impuso a la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro regional, Sven Schulze, que obtuvo entre un 18,3 % y un 18,4 %.

PUBLICIDAD

La Izquierda es la tercera fuerza más votada, al obtener entre un 9,2 y un 9,3 %, mientras que Los Verdes lograron un 8,7 % según las proyecciones, que ven al Partido Socialdemócrata (SPD) con un 8,4 o 8,7 %.

Entre los partidos pequeños, los liberales del FDP, que formaban parte del gobierno de coalición que lideraba Schulze junto al SPD, no superaron la barrera del 5 %, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se quedó muy cerca de ese porcentaje, entre un 4,8 y un 5 %. EFE

PUBLICIDAD