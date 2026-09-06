99-103. El iLerna Lleida logra su segunda victora en pretemporada

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Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), 6 sep (EFE).- El iLerna Lleida logró este domingo contra el Kids&Us Manresa su segundo triunfo de la pretemporada en un partido que no se decidió hasta el último segundo (99-103).

Tras veinte minutos de máxima igualdad en el marcador, el Lleida logró una pequeña renta en el tercer cuarto que los manresanos remontaron en el último. En un final a cara o cruz, los ilerdenses supieron administrar mejor las posesiones, logrando su segundo triunfo en el torneo de Sant Julià de Vilatorta.

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Ambos conjuntos protagonizaron un intercambio inicial de canastas desplegando mucha intensidad sobre la pista (17-17, min.7). Con la llegada de las primeras rotaciones, el ritmo no disminuyó y el pulso se mantuvo hasta el final del período (18-20, min.10).

En el segundo cuarto, el Manresa logró ponerse por delante en el marcador tras varios minutos a remolque (28-25, min 13). Tras un tiempo muerto de Gerard Encuentra, los ilerdenses pusieron una marcha más, lo que dio lugar a un nuevo intercambio de golpes hasta el descanso que favoreció a los visitantes (42-45, min.20).

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En la reanudación, el cuadro burdeos logró resistir las acometidas gracias a su acierto desde el perímetro y situó la máxima renta hasta el momento (60-67, min.28), que se mantuvo hasta el final del período (68-74, min.30).

El guion del último asalto fue similar: el Lleida encadenó otro parcial que le permitió elevar la ventaja por encima de los dos dígitos, pero el Manresa contestó de la mejor manera posible y empató el partido a 91 a falta de tres minutos. Con todo por decidir, los burdeos estuvieron más acertados y defendieron mejor, dando lugar al 99-103 final. EFE

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pbl/ism