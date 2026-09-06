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5-4. ElPozo rompe su maldición y conquista su séptima Supercopa

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Barcelona, 5 sep (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida rompió este domingo una maldición de 15 finales consecutivas perdidas ante el Barça, al que derrotó por 5-4 en el Palau Blaugrana para conquistar su séptima Supercopa de España de fútbol sala.

El conjunto dirigido por Josan González se impuso desde el pragmatismo, con las ideas claras y sin apartarse de un plan que ejecutó con precisión durante toda la final.

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Marcel, protagonista con un doblete, lideró la resistencia murciana y puso su firma a un triunfo que devuelve a ElPozo a lo más alto nueve años después de su último título nacional, la Copa del Rey conquistada en 2017.

La victoria en semifinales ante el Jaén, en los penaltis, había permitido al Barça sacudirse fantasmas del pasado. En la final quiso prolongar ese impulso desde el primer balón, pero ElPozo, concienciado de romper su sangrienta sequía de 19 años sin títulos, salió con las ideas claras: presión al hombre, intensidad y piernas para correr.

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Al Barça le costó encontrar espacios y ElPozo no perdonó cuando tuvo metros. Santa Cruz protegió de espaldas, levantó la pelota y la enganchó de volea para abrir el marcador (1-0, min. 8). Tres minutos después, Pachu se alió con Ricardinho, ganó la espalda a Touré y cruzó un disparo raso para poner patas arriba la final (min. 11).

El actual campeón liguero, sin embargo, no se descompuso. Pito rozó el gol con una vaselina y los azulgranas empezaron a ganar terreno. La reacción nació en Dídac: el portero levantó la cabeza y encontró solo a Eric Martel, que no falló para recortar distancias (2-1).

La final se convirtió en un ida y vuelta. Joao Victor regaló una ocasión que Drahovsky no aprovechó y, al filo del descanso, Touré acarició el empate con un disparo al larguero. ElPozo había dejado de mandar y el Barça, tras superar su peor momento, se marchó al descanso con la final abierta.

Pero ni siquiera el paso por vestuarios cambió el guion. El conjunto murciano seguía sin dejar puntada sin hilo y volvió a castigar un repliegue demasiado lento del anfitrión. Contraataque vertiginoso, balón al segundo palo y Marcel solo tuvo que empujarla para devolver a ElPozo los dos goles de ventaja (3-1, min. 22).

Al Barça se le empezaba a escapar el tiempo. Necesitaba una reacción, pero no encontraba la fórmula para hincar el diente al plan trazado por Josan González. Hasta que apareció Joao Victor. El brasileño recibió lejos del área, se revolvió entre rivales y soltó un disparo seco y cruzado que levantó al Palau Blaugrana de sus asientos. El Barça volvía a creer (3-2, min. 31).

Y Joao Victor volvió a ser decisivo apenas unos minutos después. Esta vez, para asistir a Adolfo, que pisó el balón ante la salida de Antonio Navarro y definió con sangre fría para devolver las tablas a la final (3-3, min. 36).

El Barça había hecho lo más difícil. Había resucitado cuando parecía contra las cuerdas y los fantasmas de las 15 finales perdidas volvían a sobrevolar a ElPozo. Pero cuando más quemaba la pelota, apareció de nuevo Marcel. El brasileño, que ya había firmado un triplete en la semifinal, se inventó un remate inapelable a la escuadra que dejó congelado al Palau y volvió a poner a los murcianos por delante (4-3, min. 38).

Ya a la desesperada, el conjunto azulgrana apostó por el portero-jugador. El Barça se precipitó en busca del empate y Gadeia aprovechó el desorden para sentenciar la final (5-3, min.40). El tanto de Catela en los últimos segundos apenas sirvió para maquillar el marcador. ElPozo resistió hasta el final y, después de tantos años de espera, rompió volvió a levantar un título.

- Ficha técnica:

5 - ElPozo Murcia Costa Cálida: Navarro; Dener, Rivera, Marcel (2) y Ricardinho, -cinco inicial-, Juanjo (p.s), Ricardo, Gadeia (1), Pachu (1), Meseguer, Álvarez, Santa Cruz (1), Drahovsky.

4 - Barça: Feixas; Matheus, Antonio, Pito y Touré, -cinco inicial-, Dídac (p.s), Miñano, Higor, Adolfo (1), Catela (1), Martel (1), González, Joao Víctor (1), Mouhoudine.

Goles: 1-0, min.8: Sant Cruz. 2-0, min.11: Pachu. 2-1, min.14: Eric Martel. 3-1, min.22: Marcel. 3-2, min.31: Joao Victor. 3-3, min.36: Adolfo. 4-3, min.38: Marcel. 5-3, min.40: Gadeia. 5-4, min.40: Catela.

Árbitros: Pablo Delgado, Jorge González y Antonio Jesús García. Mostraron tarjeta amarilla a Ricardo Mayor (min.30) y a Ricardinho (min.31) por parte de ElPozo Murcia y a Miñano (min.25), al técnico Javi Rodríguez (min.40) y a Matheus (min.40) por parte del Barça.

Incidencias: Final de la Supercopa de España disputada en el Palau Blaugrana (Barcelona). EFE

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avm/fa/sab

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