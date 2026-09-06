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5-2. Boyé lanza a un Alavés de récord

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Vitoria, 6 sep (EFE).- El argentino Lucas Boyé lanzó este domingo al Deportivo Alavés ante Osasuna con tres goles fundamentales con los que los vitorianos se impusieron por 5-2 a los navarros en un partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports en la que los vitorianos firmaron el mejor inicio de campeonato en toda su historia con 10 puntos de 12 posibles.

Los babazorros generaron mucho juego ofensivo y se fueron con un 2-0 al descanso que parecía definitivo, pero Ante Budimir entró en escena y apretó el marcador en dos ocasiones, pero los albiazules se mantuvieron firmes para llevarse el duelo y

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Mariano Díaz fue el autor del segundo gol del partido y tuvo el premio al trabajo que desempeñó junto a Boyé durante la tarde. Además, Pablo Ibáñez rubricó el gran partido de Ángel Pérez, que le puso el quinto en la cabeza.

El duelo comenzó eléctrico con la primera ocasión clara para el Alavés, pero fue el plantel ‘rojillo’ el que pudo mover el marcador después de que Ante Budimir se colará entre los centrales y se plantara delante de Antonio Sivera tras deshacerse de Ville Koski.

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El portero local volvió a hacerse grande ante el delantero balcánico y evitó el primer tanto en los primeros compases de un choque donde los navarros generaron mucha sensación de peligro en esa fase.

La brega de entre Koski y Budimir fue otro de los ingredientes de una primera mitad en la que los dos equipos tuvieron sus momentos.

A los 20 minutos, Sergio Herrera no logró despejar un balón envenenado de Ángel Pérez que acabó sacando bajo palos Boyomo.

Los de Ramis no decidieron bien en una salida y un balón suelto lo peinó Mariano Díaz y le llegó a Lucas Boyé, que ‘fusiló’ a Sergio Herrera desde fuera del área para mover el marcador a los 27 minutos.

Hasta ese momento, el equipo pamplonica iba dando pasos adelante, pero retrocedió bruscamente en su juego desde el gol encajado.

Nueve minutos después, en el minuto 36, un error de Alejandro Catena en un control de balón lo aprovechó Mariano Díaz que se plantó delante de Sergio Herrera y definió a su palo derecho para ampliar la renta.

El delantero no se olvidó de su compañero lesionado Mikel Rodríguez, presente en la grada, al que le dedicó el gol mostrando su camiseta.

Osasuna se quedó noqueado, pero reaccionó tras el descanso.

Ramis confió en los once jugadores que comenzaron el duelo y a los 20 segundos de la segunda mitad, Ante Budimir recortó distancias con un impecable remate de cabeza entre los dos centrales locales.

La alegría le duró poco a los navarros porque en el 51, Lucas Boyé volvió a apretar el gatillo desde 30 metros y su misil se coló por la escuadra de Sergio Herrera en uno de los goles del año.

Sin embargo, el partido no se cerró y Ante Budimir, volvió a acortar distancias con un penalti cometido sobre él por Abde Rebbach.

El croata y el argentino destacaban con media hora por delante. El partido siguió muy abierto, con idas y vueltas constantes y con el babazorro Ángel Pérez cogiendo galones en la banda derecha.

El maño lo intentó constantemente y uno de sus servicios lo volvió a cazar Lucas Boyé, para hacer el cuarto de la tarde con un remate de cabeza picado, cuatro minutos después del gol de su rival.

Fue la tarde del argentino. La defensa navarra no pudo frenarle y se llevó el balón a casa después de tres goles de mucha calidad.

En la recta final, Osasuna intentó ponerle picante al partido, pero fue el Alavés el que sentenció el partido, otra vez, con otra gran jugada de Ángel Pérez, que le puso el balón en la cabeza a Pablo Ibáñez, que apenas celebró el quinto ante su exequipo.

Ficha técnica:

5 - Alavés: Sivera, Ángel Pérez, Koski, Tenaglia, Otto (Xanet, min. 81), Abde (Yusi, min. 71); Antonio Blanco, Aleñá (Denis, min. 71), Pablo Ibañez; Boyé (Miguel Rodríguez, min. 85)y Mariano (Mañas, min. 71).

2 - Osasuna: Herrera, Arguibide (Osambela, min. 85), Catena, Boyomo (Rockson, min. 60), Abel Bretones, Iker Muñoz, Moncayola, Rubén García (Dubasin, min. 60), Moi Gómez (Moro, min. 60); Raúl García y Budimir.

Árbitro: José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Abde (min. 62) y a los visitantes Bretones (min. 58) y Rockson (min. 84).

Gol: 1-0. min. 27: Boyé. 2-0. min. 36: Mariano. 2-1. min. 46: Budimir. 3-1. min. 51: Boyé. 3-2. min. 64: Budimir, de penalti. 4-2. min. 68: Boyé. 5-2. min. 90: Ibáñez.

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 18.920 espectadores. Se colgó el cartel de ‘no hay billetes’. Los jugadores del Alavés saltaron al terreno de juego con una camiseta de ánimo a su compañero Mikel Rodríguez, lesionado de gravedad en la rodilla, en la que se podía leer ‘Eutsi Mikel’ (Resiste, Mikel). El encuentro se detuvo durante un minuto en el 54 por el mareo de un espectador que pudo abandonar la grada por su propio pie. EFE

jd/jl

(foto)

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