5-2. Boyé amarga la tarde a Osasuna

Vitoria, 6 sep (EFE).- El argentino Lucas Boyé amargó la tarde de este domingo a Osasuna con tres goles fundamentales con los que los vitorianos se impusieron por 5-2 a los navarros en un partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.
Los babazorros generaron mucho juego ofensivo y se fueron con un 2-0 al descanso que parecía definitivo, pero Ante Budimir entró en escena y apretó el marcador en dos ocasiones, pero los albiazules se mantuvieron firmes para llevarse el duelo y firmar el mejor inicio de campeonato en toda su historia. EFE
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