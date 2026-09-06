Espana agencias

102-93.- El Coruña vence al Breogán y conquista la Copa Galicia 30 años después

Guardar

Santiago de Compostela, 6 sep (EFE).- El Básquet Coruña se proclamó campeón de la Copa Galicia 30 años después tras derrotar este domingo en la final al Río Breogán (102-93), apoyándose en un juego eléctrico que el conjunto lucense, defensor del título, no pudo aguantar -los naranjas metieron 33 puntos en acciones de contraataque-.

Tras un arranque de partido igualado, el equipo naranja, con las ausencias de Silins y Jacobo Díaz, pegó su primer estirón en la recta final del primer asalto (25-18).

PUBLICIDAD

El Breogán, que tampoco pudo contar con el base estadounidense Rasir Bolton, acusaba su desacierto desde la línea de tres puntos. Además, su rival controlaba el rebote, y eso le permitía correr. Todo eso llegó acompañado de un mayor acierto exterior que disparó a los de Carles Marco en el electrónico.

Luis Casimiro detuvo el choque (36-23). Su equipo subió su nivel de intensidad y desde ahí empezó a crecer. Un parcial 0-7 le acercó en el marcador, obligando al técnico naranja a pedir tiempo muerto.

PUBLICIDAD

El tercer cuarto resultó decisivo. Alonzo Verge y Skapintsev lideraron el despegue definitivo del Básquet Coruña, en el que Jorgensen y George Conditt IV mostraban su muñeca. Para desesperación de la afición celeste, la renta de los coruñeses ya era de casi 20 puntos (77-58, min.30).

El Breogán, apoyándose en Aranitovic, intentó agarrarse a la final, pero su rival no le dio opción. 30 años después, El Básquet Coruña se proclamaba campeón de la Copa Galicia.

Ficha técnica:

102.- Leyma Básquet Coruña (25+23+29+25): Alonzo Verge Jr. (11), Paul Jorgensen (15), Lukas Uleckas (8), Tomas Dimsa (8), George Conditt IV (16) -cinco inicial- Dídac Cuevas (2), Guillem Jou (11), Dino Radoncic (14), Caio Pacheco (3), Leo Westermann, Dmytro Skapintsev (14).

93.- Breogán (20+19+19+35): Mavra (7), Tevin Brown (6), Andric (15), Francis Alonso (8), Aleksa Ilic (6) -cinco inicial- Josep Peris (7), Jonathan Kasibabu (6), Edgar Vicedo (3), Aleksandar Aranitovic (13), Danko Brankovic (16), Erik Quintela (6).

Árbitros: Jacobo Rial, Paula Lema, Laura Piñeiro.

Incidencias: Final de la 40ª Copa Galicia disputada en el Multiusos Fontes do Sar (Santiago de Compostela). EFE

1010153

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Las proyecciones estiman que el partido de centroderecha CDU obtendría el 18,5% de los votos

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 6 de septiembre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 6 de septiembre de 2026

Resultados ganadores del Lototurf de este 6 de septiembre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Resultados ganadores del Lototurf de este 6 de septiembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

El partido de ultraderecha alemán AfD arrasa en las elecciones de Alta Sajonia, según los sondeos a pie de urna: “Hemos hecho historia”

Una aseguradora deberá indemnizar con más de 62.000 euros a un pintor autónomo electrocutado por una instalación defectuosa

La prensa marroquí advierte que la visita del Rey a Ceuta haría estallar la crisis: “Si desean evitar que las tensiones se conviertan en un verdadero conflicto, no debería tener lugar”

Donald Trump vuelve a criticar a Pedro Sánchez por la crisis migratoria de Ceuta: “Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera”

Un juez investiga si la empresa pública que suministra agua a 250.000 valencianos amañó contratos para beneficiar a su accionista privado

ECONOMÍA

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

Una mayor actividad del Senado dispara el gasto en viajes de sus señorías a un récord histórico de 10,9 millones de euros

Usufructo del cónyuge viudo: cuánto hereda y cómo se calcula su parte de la herencia

Una isla privada a la venta por 4 millones de euros en Bahamas: le rodean aguas cristalinas, dos playas de arena blanca y un puerto natural protegido

Bajada histórica de viajeros en AVE tras el accidente de Adamuz: pierde más de tres millones de pasajeros en seis meses

Renfe permite desde este lunes subir patinetes eléctricos a sus trenes tras casi tres años prohibidos por riesgo de incendio: qué ha cambiado

DEPORTES

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Gipuzkoa, la fábrica de entrenadores que ha conquistado los banquillos de Europa: “Los resultados no han llegado por sí solos”

Álvaro Arbeloa no levanta cabeza: tres derrotas y la plantilla hecha a imagen de La Fábrica, a examen

Marc Toralles, Bru Busom y Rubén Sanmartín hacen historia al conseguir el primer “Oscar” de la montaña para el alpinismo español

El peor momento de Luis Enrique en el PSG: tres partidos y ninguna victoria a las puertas de una nueva Champions

De debutar con Mourinho a cortarle las alas: Troy Parrott asesta el primer golpe al nuevo Real Madrid del portugués