102-93.- El Coruña vence al Breogán y conquista la Copa Galicia 30 años después

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Santiago de Compostela, 6 sep (EFE).- El Básquet Coruña se proclamó campeón de la Copa Galicia 30 años después tras derrotar este domingo en la final al Río Breogán (102-93), apoyándose en un juego eléctrico que el conjunto lucense, defensor del título, no pudo aguantar -los naranjas metieron 33 puntos en acciones de contraataque-.

Tras un arranque de partido igualado, el equipo naranja, con las ausencias de Silins y Jacobo Díaz, pegó su primer estirón en la recta final del primer asalto (25-18).

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El Breogán, que tampoco pudo contar con el base estadounidense Rasir Bolton, acusaba su desacierto desde la línea de tres puntos. Además, su rival controlaba el rebote, y eso le permitía correr. Todo eso llegó acompañado de un mayor acierto exterior que disparó a los de Carles Marco en el electrónico.

Luis Casimiro detuvo el choque (36-23). Su equipo subió su nivel de intensidad y desde ahí empezó a crecer. Un parcial 0-7 le acercó en el marcador, obligando al técnico naranja a pedir tiempo muerto.

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El tercer cuarto resultó decisivo. Alonzo Verge y Skapintsev lideraron el despegue definitivo del Básquet Coruña, en el que Jorgensen y George Conditt IV mostraban su muñeca. Para desesperación de la afición celeste, la renta de los coruñeses ya era de casi 20 puntos (77-58, min.30).

El Breogán, apoyándose en Aranitovic, intentó agarrarse a la final, pero su rival no le dio opción. 30 años después, El Básquet Coruña se proclamaba campeón de la Copa Galicia.

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Ficha técnica:

102.- Leyma Básquet Coruña (25+23+29+25): Alonzo Verge Jr. (11), Paul Jorgensen (15), Lukas Uleckas (8), Tomas Dimsa (8), George Conditt IV (16) -cinco inicial- Dídac Cuevas (2), Guillem Jou (11), Dino Radoncic (14), Caio Pacheco (3), Leo Westermann, Dmytro Skapintsev (14).

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93.- Breogán (20+19+19+35): Mavra (7), Tevin Brown (6), Andric (15), Francis Alonso (8), Aleksa Ilic (6) -cinco inicial- Josep Peris (7), Jonathan Kasibabu (6), Edgar Vicedo (3), Aleksandar Aranitovic (13), Danko Brankovic (16), Erik Quintela (6).

Árbitros: Jacobo Rial, Paula Lema, Laura Piñeiro.

Incidencias: Final de la 40ª Copa Galicia disputada en el Multiusos Fontes do Sar (Santiago de Compostela). EFE

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