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0-1. El Athletic se lleva tres puntos de Las Gaunas pese a jugar 75 minutos con diez

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Logroño, 6 sep (EFE).- El Athletic de Bilbao se ha llevado tres puntos de Las Gaunas, al ganar por 0-1 al Logroño United en un partido en el que las riojanas no supieron aprovechar el tener una jugadora más desde el minuto 15, cuando fue expulsada la vizcaína Landaluze.

El Logroño United repite así, los errores que el año pasado tuvo el Dux, un equipo que apenas fue capaz de ganar en su campo en toda la temporada.

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En la segunda jornada de esta campaña el de Logroño ha vuelto a ser un equipo inseguro en ataque y aunque ha tenido más ocasiones que el Athletic no ha sabido ganar.

El partido tuvo un primer cuarto de hora loco. Las riojanas tuvieron una de sus mejores ocasiones en el minuto 1, en un remate de María Barquero que detuvo la portera bilbaína, y apenas tres minutos después fue el conjunto vasco el que dispuso de dos oportunidades consecutivas en las que Oguiza y Amezaga no acertaron.

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En ese tramo inicial Lanzaluze vio una tarjeta amarilla por una dura entrada y diez minutos después realizó otra entrada que rozó la agresión y aunque el VAR anuló la tarjeta roja directa la segunda marilla le mandó al vestuario de igual forma.

No había cambiado mucho el partido cuando Morcillo cometió una falta al borde del área y jugadoras del Athletic encadenaron tres remates; al primer pudo responder Miralles, el segundo fue al larguero y en el tercero Ane Torre marcó.

El Logroño falló ocasiones antes del descanso, las más claras de Mía Asenjo, Ana Franco e Isina,

Y siguió fallón en el comienzo del segundo tiempo, ya con un Athletic encerrado en su campo en busca de contragolpes, como el que culminó con un gol de Oguiza, en el 53, anulado por fuera de juego.

Mía Asenjo tuvo una de las más claras del partido en el minuto 72, con una gran parada de Adriana Nanclares; Falfán y Mawete, en los últimos minutos del partido, se quedaron también cerca de marcar.

Ficha técnica:

0.- Logroño United: Miralles; Leitner (Cristina Redondo, m.46), Masferrer, Rebeca Costa, Morcillo (Valentina Donolato, m.70); Catalina Ongaro, Falfán, Isina; Mía Asenjo (Adamolekun, m.73), Ana Franco (Ximena Velazco, m.60) y María Barquero (Mawete, m.60).

1.- Athletic Club: Adriana Nanclares; Bibi Schulze, Maddi Torre, Naia Lanzaluze; Nerea Benito (Garazi Fácila, m.46), Maite Valero, Irene Oguiza (Sara Ortega, m.61), Cara Pinedo, Maitane Vilariño; Jone Amezaga (Amaia Iribarren, m.61) y Ane Campos (Ane Azcona, m.60).

Gol: 0-1. M.33: Maddi Torre.

Árbitra: Zulema González González. Expulsó por doble cartulina amarilla a la visitante Naia Lanzaluze en el minuto 14. Amonestó a las locales María Barquero, Mawete, Adamolekun y Rebeca Costa; y a las visitantes Nerea Benito, Irene Oguiza, Matite Valero y Bibi Schulze.

Incidencias: Alrededor de 500 aficionados en el estadio de Las Gaunas.

EFE

ep/jl

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