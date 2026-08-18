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El Gobierno defiende su trabajo "sin descanso" contra el narcotráfico en Andalucía

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Sevilla, 18 ago (EFE).- El delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Javier Salas, ha asegurado este martes que el Ejecutivo central ha trabajado "sin descanso" desde 2018 para luchar contra el narcotráfico en esta comunidad con un plan específico dotado con una inversión millonaria.

Estas declaraciones, publicadas en la red social X por el subdelegado del Gobierno en Málaga, se producen después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidiera al Gobierno un refuerzo de la lucha el narcotráfico tras las recientes muertes registradas en Isla Cristina (Huelva) y Utrera (Sevilla), relacionadas con esta problemática.

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"El Gobierno del que formaste parte con Rajoy fue el que cercenó las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía. Este Gobierno ha trabajado sin descanso desde 2018 para revertir esta situación y para luchar contra el narcotráfico con un plan específico dotado con casi 160 millones", ha señalado Salas.

Según fuentes del Ejecutivo central, desde 2018 el Gobierno de España ha destinado más de 190 millones de euros al Plan Especial contra el narcotráfico en Andalucía, que ya se despliega en seis provincias.

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El plan cuenta con un despliegue de medios humanos que ha permitido alcanzar más del 94 % de cobertura de las plantillas y se ha prorrogado durante dos años más, con el compromiso del Gobierno de mantener la inversión que sea necesaria en medios materiales, formación y medios humanos.

Este año, el Gobierno ha destinado 38,2 millones de euros al Plan Especial, 1,3 millones más que en 2025.

Según el Ejecutivo, la actuación no se limita a la incautación de droga, sino que también ataca a las estructuras logísticas y económicas que dan soporte a la actividad de los grupos criminales.

Andalucía cuenta actualmente con cerca de 30.500 guardias civiles y policías, 4.096 más que a finales de 2018. EFE

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