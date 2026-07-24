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El alero estadounidense Tyrese Martin, octavo fichaje del Barça

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Barcelona, 24 jul (EFE).- El Barça ha fichado al alero estadounidense Tyrese Martin, que llega procedente de la NBA, donde ha militado las tres últimas temporadas, y firma por una campaña, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este viernes el club.

El jugador, de 27 años y 1,98 metros de altura, reforzará el renovado proyecto azulgrana que dirigirá el técnico esloveno Aleksander Sekulic. Con experiencia en los Atlanta Hawks, Brooklyn Nets y, más recientemente, Philadelphia 76ers, aportará profundidad a un perímetro completamente remodelado.

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A lo largo de su trayectoria en la NBA, Martin ha disputado 122 partidos, con unos promedios de 6,8 puntos, 2,8 rebotes y 1,7 asistencias por encuentro. Durante su etapa en los Brooklyn Nets estuvo a las órdenes del entrenador catalán Jordi Fernández.

En el comunicado con el que ha anunciado su incorporación, el Barça define a Martin como un jugador "con talento y capacidad para ofrecer diferentes recursos en el juego exterior azulgrana" y precisa que ocupará una plaza de extracomunitario.

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El estadounidense iniciará en la capital catalana su primera experiencia profesional fuera de su país y se convierte en el octavo fichaje del conjunto azulgrana para la próxima temporada, tras las incorporaciones de los pívots Josh Nebo y Olek Balcerowski, el ala-pívot Olivier Nkamhoua, los aleros Stanley Umude y Agustín Ubal, y los bases Justin Robinson y Umoja Gibson. EFE

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avm/cmm

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