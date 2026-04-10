Montero incide en descartar "financiación irregular" en el PSOE y rehúsa valorar la testifical de Carmen Pano ante el TS

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, se ha reafirmado este viernes en descartar que haya habido una "financiación irregular" en su partido, y no ha querido valorar la declaración que este pasado jueves prestó ante el Tribunal Supremo (TS) la empresaria Carmen Pano, quien se ratificó en señalar que el empresario Víctor de Aldama le pidió llevar 90.000 euros a la sede de Ferraz.

En una atención a medios, Montero ha señalado, sobre estas declaraciones, que será el juez quien determine "si tienen credibilidad o no", al tiempo ha asegurado que no hará valoración sobre un testigo o sobre una persona que declara en un juzgado".

Ha señalado que lo que se está viendo en este juicio en relación a los presuntos "enchufes" que Ábalos habría impulsado en empresas públicas durante su etapa como ministro es "lamentable, bochornoso" para el PSOE y para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha trasladado con anterioridad su "absoluta repulsa a actuaciones de este tipo", según ha remarcado.

La también exvicpresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda ha defendido que "lo importante" ante este tipo de cuestiones de presunta corrupción es "ver cómo se actúa", y al respecto ha puesto de relieve que, por parte del PSOE, "desde el minuto cero se pidieron responsabilidades políticas" y "se colaboró con la justicia de forma muy clara".

Además, se han estado "trasladando todo tipo de explicaciones" en las diferentes "comisiones de investigación abiertas en relación con esta materia", según ha abundado Montero antes de aseverar que "cualquier corrupción que se produzca, en el ámbito que se produzca, en el partido político que se produzca, tiene el rechazo del PSOE, como no puede ser de otra manera".

En esa línea, ha defendido que en estos casos "hay que colaborar con la justicia", que es "lo que está haciendo tanto el PSOE como el propio Gobierno cuando los jueces le están requiriendo cualquier tipo de afirmación", y ha incidido en tildar de "vergonzoso el comportamiento" que se ve "en algunas personas, más allá de que finalmente serán los jueces los que tengan que dictaminar y demostrar qué parte de todo lo que se va contando tiene solidez, y qué parte no".

CRITICA LA ACTITUD DEL PP ANTE EL 'CASO KITCHEN'

La dirigente socialista ha aprovechado además para contraponer la actitud del PSOE, que "expresa bochorno" por este caso que se está juzgando en el Tribunal Supremo, con lo que ocurre en el PP ante el juicio por el 'caso Kitchen' que se está celebrando simultáneamente en la Audiencia Nacional.

Así, Montero ha puesto de relieve que no ha escuchado "a nadie decir todavía que el comportamiento del ministro del Interior del PP" Jorge Fernández Díaz --uno de los encausados en el 'caso Kitchen'-- "fue vergonzante y que requiere acciones disciplinarias al interior" de su partido, y frente a ello ha subrayado que en el PSOE expulsan "a las personas protagonistas" de este tipo de actuaciones.

"El Partido Popular ni condena, ni expulsa, ni hace nada con las personas que están en uno de los casos de corrupción más graves de nuestra democracia, porque capilarizó a la propia Policía y a las instituciones del Estado", ha criticado sobre el citado 'caso Kitchen' antes de subrayar que le parece "gravísimo" que se aproveche la presencia en un Gobierno para "fabricar pruebas contra el adversario político y para ocultar pruebas que te incriminan".

FINANCIACIÓN IRREGULAR

Preguntada por la declaración de Carmen Pano, la 'número dos' de la dirección federal del PSOE ha remarcado que su partido ha descartado "siempre de forma clara" que haya "financiación irregular", y frente a ello ha sentenciado que "el único partido condenado en España por financiación irregular se llama Partido Popular".

Además, Montero ha defendido que el PSOE "tiene auditorías" y, "más allá de lo que exige la ley", cuenta con "diferentes organismos de control interno que han dado los informes correspondientes a esta cuestión".

Asimismo, ha agregado que "no hay nada de lo que se ha visto, de lo que se ha estudiado, de lo que los tribunales nos han reclamado, no hay nada que diga o que insinúe" que el PSOE "tuvo financiación irregular".

"Todo lo contrario", ha apostillado Montero para sostener que, "en cualquier caso, fue engañado el propio partido por haber abonado algunos conceptos que no correspondían". De esta manera, ha insistido en señalar que "no ha habido en ningún momento nada" que demuestre una presunta financiación irregular del PSOE, "más allá de que el Partido Popular y determinada prensa permanentemente quieren hacer crecer la sombra de sospechas sobre todo lo que se llame Partido Socialista o Gobierno de España".