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'La Nena', el fenómeno literario de Carmen Mola vuelve a televisión para cerrar la saga

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Esperanza Ronda

Madrid, 10 abr (EFE).- La inspectora Elena Blanco regresa a las pantallas con 'La Nena', la tercera entrega de la serie que adapta la exitosa saga literaria de Carmen Mola que comenzó con 'La novia gitana'. Una trama de suspense -intensa y cruda, violenta y oscura-, cierra el ciclo con la víctima convertida en verdugo.

'La Nena' se estrena este domingo 12 de abril de forma simultánea en Atresplayer y Disney+, como una adaptación libre del fenómeno literario creado por los escritores y guionistas Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez, bajo un pseudónimo femenino.

Tras los terribles sucesos de 'La red púrpura' -que fue la segunda entrega-, la nueva temporada retoma la lucha contra la organización criminal, de la mano nuevamente del director Paco Cabezas que, junto a Miguel Ángel Trudu, ponen el broche final a una saga que llevó a la televisión el tono más crudo y explícito de la novela.

Antes de su estreno en televisión, 'La novia gitana' (Alfaguara Negra, 2018) fue la primera novela escrita a seis manos por Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez, sin darse a conocer públicamente, bajo el pseudónimo de Carmen Mola, que se convirtió en un éxito en ventas, traducida en más de 18 países.

En ella, la inspectora Elena Blanco dirige la Brigada de Análisis de Casos (BAC), un departamento creado para resolver los crímenes más complejos y viles, entre ellos la muerte de Susana Macaya, quien desapareció tras su despedida de soltera y su cadáver fue hallado torturado siguiendo un atroz ritual, en idénticas condiciones a su hermana, asesinada siete años antes.

La saga continuó con otras dos entregas igualmente aclamadas, primero con 'La red púrpura' (Alfaguara 2019), en la que la BAC investiga a una organización que trafica con vídeos de violencia extrema en las profundidades de internet.

Después, llegó 'La Nena' (Alfaguara Negra 2019 y 2020), que mantiene la continuidad contra la red criminal, dando como resultado más de un millón de ejemplares vendidos de toda la saga solo en legua castellana.

No fue hasta 2021 tras ganar el Premio Planeta con el título 'La Bestia' -que no pertenece a esta saga-, cuando Carmen Mola reveló su verdadera identidad en un anuncio que no estuvo exento de polémica, al conocerse que tres hombres estaban detrás de la misteriosa escritora superventas.

Tras finalizar su anonimato, publicaron el cuarto título de la saga, 'Las Madres' (Alfaguara Negra, 2022) y cerraron el ciclo de esta pentalogía con 'El Clan' (Planeta, 2024).

Tras convertirse en un fenómeno literario, 'La novia gitana' dio el salto a la pequeña pantalla en septiembre de 2022, con la emisión del primer capítulo en la televisión en abierto, que tuvo una audiencia del 16,5 %, de 1.747.000 espectadores y 3.630.000 espectadores únicos, según los datos facilitados por Atresmedia.

En octubre de 2023 se estrenó 'La red púrpura' en la plataforma y dos años y medio después llega 'La Nena', con la que su director Paco Cabezas ('Fear the Walking Dead', 'Miércoles' o 'Adiós') ha cerrado el universo de Carmen Mola en televisión.

En esta producción adaptada, permanece "el espíritu" y "guiños" de la novela, pero el foco se traslada de la inspectora Elena Blanco (Nerea Barros) a su compañera Chesca Olmos (Lucía Martín Abello).

"Me apetecía hacer un 'Kill Bill' de algo inesperado que no se ha hecho en España, partiendo de un hecho traumático como es una violación, un abuso terrible y una tortura, darle la vuelta y colocar a la víctima, entre comillas, en el papel de verdugo", relata Cabezas.

Frente a los referentes masculinos de 'La red púrpura' que son "peligrosos" y "tóxicos", en 'La Nena' su director ha querido "darle una vuelta que no sea la mujer la víctima sino que sea ella la que de manera activa se toma la venganza".

La nueva temporada, de ocho capítulos, tendrá más acción que en las anteriores, pero continúa con los temas que le "obsesionan" como director. "Esa especie de red púrpura, esa sociedad secreta que comete crímenes horribles que no se alejan tanto de los cometidos por Jeffrey Epstein o los crímenes de Alcasser", sostiene.

"Son temas muy oscuros pero de los que no se suele hablar, y me parece que la serie tiene una valentía de hacer eso", explica en una conversación con EFE.

El elenco lo completan Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra, que recuperan sus personajes, y habrá nuevas incorporaciones.

"Va a haber bajas en la BAC", avanza su director, que precisa que habrá un final que dé al título de 'La Nena' "otra dimensión". EFE

(Foto)

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