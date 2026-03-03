El PP dice que trabaja para que Vox "no vote con el PSOE" y Guardiola pueda ser investida el viernes con su abstención

El futuro del gobierno regional en Extremadura se mantiene en la incertidumbre a la espera de que Vox decida este viernes en la Asamblea si permitirá o no la investidura de María Guardiola. Según informó el Partido Popular (PP), la decisión del partido liderado por Santiago Abascal resulta determinante para la formación del nuevo Ejecutivo autonómico, dado que la abstención de Vox en la segunda votación sería suficiente para que Guardiola asuma la presidencia. Con las conversaciones entre los grupos aún sin un acuerdo cerrado, el desenlace de la sesión depende exclusivamente de la postura que adopte Vox.

De acuerdo con el PP, la estrategia del partido se orienta a impedir que Vox se alinee con el Partido Socialista (PSOE) en la votación clave de la Asamblea de Extremadura, de forma que la abstención de los diputados ultraconservadores abriría la puerta al gobierno de Guardiola. El PP transmitió en un comunicado que, según su perspectiva, ningún votante de Vox quiere ver a sus representantes votando junto al PSOE en contra de un proyecto de centro derecha. La agrupación aseguró que mantiene una actitud de negociación “con discreción” para llegar a un entendimiento antes de la votación final.

El debate de investidura de María Guardiola está previsto para el martes a las 17:30 horas, en el hemiciclo extremeño. Hasta ahora, ningún pacto de gobernabilidad entre PP y Vox ha sido confirmado públicamente. La primera votación, prevista en esa misma jornada y realizada de manera nominal y por llamamiento, requerirá que Guardiola obtenga el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 33 escaños. En caso de que la candidata no logre ese respaldo en la primera ronda, se ha programado una nueva votación para el viernes 6 de marzo, en la que será suficiente alcanzar la mayoría simple.

El PP insistió, según consignó el comunicado recogido por las plataformas noticiosas, que la meta principal es conformar ejecutivos estables y que el camino elegido prioriza la calidad de los acuerdos sobre la rapidez en la consecución de los mismos. Los populares afirman estar abiertos a obtener consensos antes del viernes, siempre dependiendo de la voluntad final de Vox. Desde la sede nacional del PP en la calle Génova, el partido reiteró que sigue “trabajando en paralelo” en las negociaciones de investidura tanto en Extremadura como en Aragón, minimizando el impacto que puedan causar los tiempos electorales de Castilla y León en los procesos abiertos en otras regiones.

En el caso de Aragón, el Parlamento autonómico ya ha elegido como presidenta a la diputada del PP, María Navarro Viscasillas, quien obtuvo el cargo solo con los votos de su propio grupo parlamentario. De acuerdo con lo publicado por la fuente original, el PP se aseguró así la mayoría absoluta en la Mesa de las Cortes de Aragón, ocupando la Presidencia, la Vicepresidencia y una Secretaría, mientras que el PSOE asumirá los dos puestos restantes en dicho órgano.

Respecto a la falta de acuerdo con Vox sobre el reparto de la Mesa en el Parlamento aragonés, el PP comunicó que mantuvo la puerta abierta para que ese grupo tuviera representación en el órgano de gobierno de la Cámara, aunque reconoció que la dinámica de las negociaciones no ha permitido consolidar los entendimientos necesarios para garantizar la estabilidad de un futuro gobierno aragonés. El partido conservador subrayó en el comunicado citado por la fuente informativa que, aunque en la región de Extremadura previamente cedieron un puesto a Vox sin condiciones, en el actual contexto no consideran apropiado ceder cargos sin obtener garantías de respaldo.

El PP remarcó, según registró el medio, que su disposición para lograr acuerdos sigue siendo total y defendió el hecho de que, a diferencia de la situación de 2023, ahora presidirán tanto el Parlamento de Extremadura como el de Aragón. En el último ciclo electoral ambos órganos estuvieron presididos por PSOE y Vox, respectivamente. En la comunicación oficial, la dirección del partido valoró haber alcanzado este objetivo parlamentario y ratificó la intención de enfocar nuevos esfuerzos en asegurar también el control del poder ejecutivo en ambas comunidades autónomas.

Hasta este momento, la ausencia de un acuerdo definitivo entre PP y Vox marca la incertidumbre sobre el resultado de la votación del viernes en la Asamblea de Extremadura. La abstención o apoyo de los diputados de Vox resultará clave para la investidura de María Guardiola, en un contexto donde las intensas negociaciones entre las formaciones continúan su curso.