Espana agencias

Abascal acusa a Sánchez de colocar a España en una situación internacional "extraordinariamente peligrosa"

El líder de Vox, Santiago Abascal, critica las decisiones del jefe del Ejecutivo, señalando que buscar relaciones con gobiernos como los de Irán o Venezuela supone un riesgo severo para la seguridad, las libertades y la economía del país

Durante la visita de Santiago Abascal a La Bañeza, León, el presidente de Vox insistió en que la política exterior del presidente Pedro Sánchez implica riesgos relacionados con la seguridad, la economía y las libertades en España. De acuerdo con información difundida por la prensa nacional, Abascal sostuvo que el Gobierno central está alineando a España junto a gobiernos como los de Irán, Venezuela, Cuba y la organización Hamás, lo que calificó como una posición “extraordinariamente peligrosa”.

Según detalló el medio que reportó sus declaraciones, el líder de Vox afirmó que el jefe del Ejecutivo “está empeñado en ser el último ayatolá; el último traidor a Occidente”. Abascal argumentó que Sánchez estaría dispuesto a adoptar posturas arriesgadas para afianzar ese rumbo en política internacional, aunque esto suponga exponer seriamente al país.

El contexto de estas declaraciones responde, en parte, a la negativa del Gobierno español, comunicada el lunes, de prestar apoyo militar a los Estados Unidos en su ofensiva contra Irán desde las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz). Según consignó la prensa, el Ejecutivo español justificó la decisión al afirmar que la operación estadounidense no se encuadra ni tiene cabida dentro del convenio de cooperación firmado entre ambos países.

Durante su intervención ante la prensa, Abascal subrayó que esta decisión exhibe la voluntad del Gobierno de distanciarse de los compromisos tradicionales con los aliados occidentales. Remarcó que, según su valoración, este posicionamiento supone un “peligro para la seguridad nacional, un peligro para las libertades y, sin ninguna duda, un peligro para la economía” de España.

El líder de Vox estuvo acompañado en este acto por Carlos Pollán, candidato de su partido a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Desde ese escenario, Abascal volvió a cuestionar el alcance de la estrategia internacional del Ejecutivo español, señalando que la prioridad del presidente Sánchez parece residir en mantener vínculos con gobiernos y movimientos contrarios a los intereses de los países occidentales.

Los argumentos expuestos por Abascal incluyeron la acusación de que la política exterior actual podría aislar a España de sus socios internacionales y afectar tanto la cooperación militar como la económica. Según publicó la prensa, insistió en la idea de que Sánchez “no le importa hacer cualquier cosa” para sostener ese modelo de relaciones exteriores, aun cuando los riesgos para España sean, a su juicio, considerables en los ámbitos clave señalados.

El acto en La Bañeza formó parte de la agenda de Vox en la región, y sirvió como plataforma para que su presidente reiterara las críticas al Gobierno central y a sus recientes decisiones en materia de defensa y alianzas estratégicas. Según reportó el medio, las declaraciones de Abascal reflejan una preocupación reiterada dentro de su formación política respecto a la dirección de la política internacional de España bajo el actual mandato.

