La industria alimentaria reitera su compromiso con la publicidad responsable

Madrid, 16 feb (EFE).- La industria alimentaria ha expresado su compromiso con la publicidad responsable y ha apostado por la colaboración y el diálogo con la administración para garantizar una publicidad "responsable" de sus productos, especialmente aquellos dirigidos a los menores de edad.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este lunes que en las próximas semanas hará pública una propuesta normativa para regular la publicidad de alimentos insanos "que tienen un efecto nocivo" en la salud de los niños y adolescentes.

En un comunicado, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha destacado que el sector lleva décadas trabajando por mejorar su publicidad.

En 2005 entró en vigor el Código PAOS impulsado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) y el sector alimentario para autorregular la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas a menores.

Este código se ha actualizado varias veces y se han ido sumando distintos eslabones de la cadena de valor y los operadores de televisión.

FIAB ha destacado "el compromiso y la responsabilidad de las empresas del sector" y ha vuelto a tender la mano al Ministerio de Consumo y la Aesan, a los que han presentado propuestas -la última en 2024- para seguir mejorando la publicidad y protegiendo a los menores.

Según datos del organismo de autorregulación, desde 2005 se han revisado un total de 11.242 anuncios para verificar que cumplían con la normativa vigente.

De todos ellos, 8.832 fueron positivos, en 2.081 se recomendó llevar a cabo algún cambio antes de su difusión y en 330 se desaconsejó la difusión del anuncio.

El sistema de autorregulación "no solo permite una supervisión previa de los mensajes comerciales, sino que actúa como un mecanismo preventivo ágil y eficaz, capaz de adaptarse con rapidez a los cambios en los hábitos de consumo, los nuevos formatos publicitarios y los entornos digitales, garantizando siempre la protección de los menores", según la patronal.

FIAB ha añadido que la calificación de alimentos como saludables o poco saludables carece de rigor científico, y ha instado a la administración a "trabajar de manera conjunta en planes integrales para combatir la obesidad y otras enfermedades no transmisibles de origen multifactorial provocadas, entre otros, por el sedentarismo y la falta de hábitos de vida saludables".

La industria ha defendido un enfoque basado en la "corresponsabilidad" entre administraciones públicas, sector privado, familias, educadores y sociedad civil, "evitando simplificaciones que no reflejan la complejidad real de los desafíos de salud pública".

En ese sentido, ha resaltado que "la evidencia científica apunta a la importancia del contexto dietético global, el estilo de vida y el patrón de consumo, más allá de la evaluación aislada de productos concretos".

A su juicio, la publicidad responsable debe ir acompañada de iniciativas de educación nutricional y alfabetización mediática que ayuden a niños y familias a interpretar los mensajes comerciales con criterio.

La federación ha apostado por impulsar junto a los poderes públicos y el sector privado "buenas prácticas basadas en una alimentación variada y equilibrada, actividad física regular desde las edades más tempranas, descanso adecuado y gestión del estrés".

Según datos del Informe Aladino de 2023, alrededor del 30 % de los menores de 6 a 9 años dedica al menos dos horas diarias de promedio a actividades relacionadas con pantallas y uso de dispositivos electrónicos, mientras que la proporción de escolares sedentarios es del 26,9 %. EFE