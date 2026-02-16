El Reina Sofía se reordena sus colecciones con un relato distinto del arte contemporáneo

Madrid, 16 feb (EFE).- El director de Museo Reina Sofía, Manuel Segade ha presentado este lunes la primera parte de la reordenación de las Colecciones del Museo, que se concentra en la cuarta planta del Edificio Sabatini, cinco años después de la realizada por el anterior director, Manuel Borja-Villel, en la que expone distintas visiones del arte contemporáneo español de los últimos 50 años.

"No es un relato personal, no se trata de lo que piense o crea, sino de lo que vale", una propuesta sin líneas rojas, ha dicho Manuel Segade, durante la presentación 'Colección. Arte Contemporáneo: 1975-Presente', que comienza con un cuadro de Juan Genovés, un recorrido con el que se pretende que el visitante elija su "propia aventura", alrededor del claustro del museo para ampliar su experiencia con tres itinerarios.

El objetivo es que el público vea una identidad, que el arte contemporáneo español esté en el centro del relato, a pesar de la importancia del internacional, asegura el director del Reina Sofía que incide en que, tal y como está planteada, la exposición permanecerá al menos tres años -"nos ha costado mucho"-, pero después irá intercalando otras obras de los fondos.

La muestra toma como punto de partida "la transición democrática hasta nuestros días", ha resaltado la presidenta del Real Patronato del Museo Reina Sofía, Ángeles González-Sinde.

"El arte contemporáneo es político de por sí", afirma Segade (A Coruña, 1977), quien, sin embargo, advierte que "un museo nacional no debe de tener una tendencia política determinada"; a él, que no sigue ninguna directriz, no le "inquietan" los posibles cambios políticos que puedan modificar el relato que ha creado "porque están presentes muchas voces", y ha trabajado sin problema con gobiernos de diferente color.

En torno a 400 obras -de las 25.000 piezas que componen los fondos del museo-, conforman esta reorganización; de ellas, más de la mitad no se han expuesto nunca; 224 artistas configuran una mirada compleja y plural de la creación contemporánea; 173 son artistas españoles, 51 de otras nacionalidades y 16 latinoamericanos; 129 son hombres y 36 mujeres.

De los 3.000 metros cuadrados de exposición, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha destacado que no solo es una reorganización "sino una ampliación de las miradas, porque el arte contemporáneo no soporta una mirada única de la realidad de este país".

Una exposición que comienza en un año frontera donde se habrían muchos interrogantes para el futuro del país, ha reseñado Urtasun, que también ha incidido que el arte contemporáneo entra en la pelea por "la democracia, nuestros valores fundamentales y en los valores de la Ilustración".

Los grabados de la 'Suite Volard' de Picasso, destrozados por los guerrilleos de Cristo; la violencia de una tela quemada de Miró por el propio artista; la contracultura material con los cómic de Nazario o la compleja realidad y desarrollo de la movida madrileña con portadas de discos de Moncho Alpuente, o las joyas de Chus Burés para 'Matador' y otras películas de Pedro Almodóvar, plasman un universo de color que desemboca en imágenes de Alberto García Alix.

En este universo no podía faltar la crisis de la heroína y el sida, "un lenguaje que ya está preparado para una pandemia" -dice Segade-, que muestra la realidad cruel de los 80 y 90, en la que Pepe Espaliú denuncia con su arte el aislamiento de las personas seropositivas.

También aparece la imagen de la mujer con piezas de Elsa Montesori y su crítica a la cultura de la violación, "lo personal es político", era el lema del feminismo de entonces, evoca Segade, que en el recorrido muestra la obra de Esther Ferrer que plasma la discriminación en el trabajo para las mujeres.

"El feminismo transformó el sistema de géneros de por sí", continúa mostrando la obra de Julujama con un hombre con bigudíes en el pelo del pecho y las axilas.

Piezas que muestran la diversidad sexual en momentos de afirmación y felicidad, "no de drama como en las noticias", subraya el director del museo, señalando las obras de Roberto González Fernández y Nan Goldin.

Segade no quiere fijarse en los nombres que no están presentes "no están por ninguna razón especial". Si forman parte de ella Cristina Iglesias, Juan Muñoz, Ouka Lele, Juan Navarro Baldeweg, Judy Chicago o Barbara Hammer.

Uno de los itinerarios se fija en la escultura, un arte poco habitual en este museo y en las instituciones, el mercado y el arte con un reconomimiento a figuras como María Corral, Elvira González, Carmen Giménez o Juana de Aizpuru.

El duelo surge con los atentados terroristas del 11S en Nueva York y del 11M en Madrid. Sin embargo, han desaparecido las movilizaciones ciudadanas del 15M y las manifestaciones sindicales de la primera etapa de la democracia.

El museo pretende culminar este proceso de reorganización de sus colecciones en 2028, cuando las tres plantas superiores del edificio Sabatini presenten los diferentes relatos de la colección. La reordenación de la planta tercera acogerá, según Segade, los retratos familiares de Antonio López, adquiridos en 2023.

"Cuando se adquiere una pieza, tiene que ser una obra fundamental del artista, dentro de cuarenta años tiene que seguir siendo importante. Hay que pensar las piezas como autónomas", finaliza Segade. EFE

