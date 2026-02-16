El Govern quiere "reestructurar" el operativo contra la peste porcina en la 'zona cero'

Barcelona, 16 feb (EFE).- El Govern quiere "reestructurar" el operativo contra la peste porcina africana en la 'zona cero' -de un radio de seis kilómetros del jabalí encontrado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en noviembre de 2025- tras los primeros casos detectados fuera de este espacio.

Así lo ha revelado este lunes el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en el programa 'Cafè d'Idees' de La 2 Cat y Ràdio 4, en el que ha querido transmitir "tranquilidad" a la ciudadanía, después de que el pasado viernes se notificaran 13 nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes, entre ellos los dos fuera de la 'zona cero', en Molins de Rei (Barcelona).

Ante esta situación, se amplió el área de alto riesgo incluyendo esta población y El Papiol, con lo que se elevan a 14 los municipios que la integran.

"Deberemos reestructurar el operativo de contención de los seis kilómetros, en coordinación con el Ministerio (de Agricultura) y la comisión, que son los que nos tienen que decir dónde situamos estas vallas perimetrales para evitar que vuelva a expandirse, sobre todo en las (carreteras) A-2 y B-23", ha sostenido Ordeig.

El conseller ha apostado por continuar con la "estrategia de contención" iniciada tras la aparición de la enfermedad en Cataluña a finales de noviembre de 2025, con la "regionalización con los mercados de todo el mundo" y con el apoyo a las granjas inmovilizadas por el brote.

"Hace falta continuar investigando sobre el origen del brote", ha añadido, y ha pedido "complicidad" a la ciudadanía para respetar las restricciones.

Por otra parte, Ordeig ha explicado que se están "intensificando" las capturas de jabalíes dentro del radio de seis kilómetros, en el que quedarían unos 100 ejemplares -según cálculos del Govern-.

"Tenemos que ir con cuidado de no intensificarlas demasiado, que esto asuste a los jabalíes y que se vayan a otras zonas de Cataluña", ha avisado.

Ha recordado que "todos los animales" cazados, tanto en la 'zona cero' como en el radio de seguridad de 20 kilómetros, no han dado positivo en peste porcina africana.

Sobre la dermatosis nodular contagiosa, enfermedad que afecta al ganado bovino, Ordeig ha señalado que el Govern trabaja con el sector un nuevo "paquete de ayudas" y se ha mostrado esperanzado en poder retirar las restricciones, todavía vigentes en el radio del último caso detectado, en Capmany (Girona), el próximo 26 de febrero. EFE

