Autorizan el acceso a los núcleos rurales aislados por las inundaciones en Jerez

Jerez de la Frontera (Cádiz), 16 feb (EFE).- La Junta de Andalucía ha autorizado este lunes el acceso a Las Pachecas y El Cejo del Inglés, los dos núcleos rurales de Jerez de la Frontera (Cádiz) que permanecían incomunicados por el tren de borrascas y la crecida del río Guadalete.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez, la decisión se ha adoptado en una reunión de emergencia en la que también se ha analizado la situación de las carreteras CA-3110 y CA-3113, afectadas por la lluvia y cuya evolución ha mejorado, lo que ha permitido habilitar accesos puntuales.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, ha explicado que la Junta trabaja con la Diputación de Cádiz para ejecutar una obra de emergencia en la carretera CA-3113 con el fin de eliminar un "tapón" que impide el paso del agua del arroyo Buitrago y que facilita la acumulación en la zona de Las Pachecas. La actuación pretende acelerar el descenso del nivel del río y posteriormente intervenir de forma más definitiva en la vía para evitar nuevos episodios.

García-Pelayo ha asegurado que el Ayuntamiento "desde el minuto uno" está destinando recursos económicos para atender a los afectados desde el inicio de las inundaciones el pasado 28 de enero.

Entre las medidas adoptadas se ha referido al refuerzo policial para evitar robos, la ampliación de contratos de limpieza, alumbrado público y recogida de residuos, así como el realojo de familias en espacios municipales, hoteles y el albergue de la Junta de Andalucía, además de la cobertura de necesidades básicas como medicamentos.

El consistorio también ha contratado bombas de achique, maquinaria para arreglar caminos y deshumidificadores industriales para las viviendas dañadas.

El fondo de contingencia municipal asciende a 2,5 millones de euros y se mantendrá abierto para cubrir los daños derivados de las inundaciones.

La alcaldesa ha anunciado que este martes se reunirá con alcaldes pedáneos y delegados de barriadas rurales para explicar los procedimientos de acceso a indemnizaciones, mientras que los seguros privados ya están evaluando daños antes de la intervención del Consorcio de Compensación de Seguros.

Ha recordado que el Gobierno central ha declarado a Jerez zona especialmente perjudicada por las inundaciones, lo que permitirá activar ayudas estatales para los afectados. EFE

