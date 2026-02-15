Espana agencias

Sánchez presenta mañana el fondo "España Crece" dotado con 10.500 millones de euros

Madrid, 15 feb (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentan este lunes el fondo soberano "España crece", dotado con 10.500 millones de euros, de los que una parte se destinará a construir vivienda para alquiler asequible.

El fondo, cuyo objetivo es mantener el impulso inversor de los fondos europeos asociados al plan de recuperación, fue anunciado por Sánchez en enero y debería haberse presentado oficialmente pocos días después, pero el evento fue suspendido tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero y en el que fallecieron 46 personas.

Con esta iniciativa el Gobierno quiere mantener el empuje transformador de los fondos Next Generation, un programa puesto en marcha por la Unión europea tras la pandemia de covid, cuyo despliegue concluye en agosto de este año, cinco años después de que España recibiera la primera transferencia.

Se trata, según detalló el presidente, de prolongar la transformación energética, la transición digital, la apuesta por el capital humano y la reindustrializacion en todos los territorios.

Así, el nuevo fondo estará gestionado por el ICO y dotado con una base de 10.500 millones de euros de los citados fondos, con el objetivo de movilizar en total unos 120.000 millones de euros a través de deuda privada e inversores nacionales e internacionales.

Se priorizarán nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.

Por su parte, el ministro de Economía avanzó recientemente que se espera que el fondo se ponga en marcha a lo largo del segundo trimestre de este año y que a los 10.500 millones destinados a crédito se sumen otros 2.800 millones de fondos no reembolsables.

Además, hizo hincapié en que "uno de los grandes objetivos" del nuevo fondo soberano será la construcción de vivienda para alquiler asequible.

El PP ha sido muy crítico con esta iniciativa, que ha calificado de "humo" y "propaganda", y acusó al Ejecutivo de "crear un instrumento financiero a su disposición que no va a tener ningún impacto sobre la economía española, sobre su crecimiento y sobre la productividad", como tampoco lo ha tenido "ninguno de los instrumentos que ha otorgado Bruselas hasta ahora".

Lo ha dicho esta semana el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, quien considera que el "único objetivo real" de este fondo es no tener que devolver otros 10.000 millones de euros de los asignados por Bruselas, evitar "que las cuentas salgan tan horribles" y un "escándalo monumental".

A su juicio, este fondo soberano tiene los mismos objetivos que tenía el plan de recuperación, un plan que "no se ha podido ejecutar", además de que el Ejecutivo "vende unas capacidades de financiación y de apalancamiento que son inverosímiles". EFE

