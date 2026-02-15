Castilla-La Mancha baja a nivel 1 el plan por riesgo de inundaciones

Toledo, 15 feb (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha rebajado a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1, el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam), durante la reunión este domingo del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI).

En un comunicado, el Ejecutivo autonómico ha informado de que en esta reunión se ha analizado la situación actual en las cinco provincias, donde la tónica general ha sido la estabilización de los caudales de los ríos y de los desembalses.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dirigido esta nueva reunión con el Plan en Fase de Emergencia, Situación Operativa 2, para toda la región, en la que se ha acordado esa desescalada a situación 1.

El consejero ha explicado que esta decisión se ha adoptado por los datos aportados respecto a caudales de ríos y desembalses, por las Confederaciones Hidrográficas del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura, así como por la evolución favorable de las previsiones de la Aemet para los próximos días.

Ruiz Molina ha reiterado que, pese a esta rebaja de la emergencia, se mantienen movilizados todos los recursos por parte de la Administración regional para cualquier necesidad que presenten los Ayuntamientos y en coordinación con otras administraciones.

Además se ha decidido la desmovilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME), a la que el consejero ha querido agradecer su “intensa labor” desde el primer día, así como una “asistencia eficaz y eficiente” en la zona del Valle del Bullaque, en la provincia de Ciudad Real.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) también se va a retirar este domingo de la localidad de Porzuna, en la provincia de Ciudad Real.

En relación a la ciudad de Talavera, Ruiz Molina ha detallado que se sigue trabajando con medios de la Junta de Comunidades, concretamente, con cuatro autobombas de Infocam, en coordinación con los bomberos de Talavera.

En el caso de El Robledo, donde el Ejecutivo autonómico, a través de Tragsa, se mantiene la labor con un retén de Infocam con una autobomba.

