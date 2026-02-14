El derbi en Valencia más dramático que se recuerda

Valencia, 14 feb (EFE).- El Levante y el Valencia, separados por cinco puntos en la clasificación, se enfrentan este domingo en el Ciutat de València en un derbi dramático al que el equipo local llega penúltimo y por detrás de su eterno rival, que, sin embargo, no puede permitirse un tropiezo más en LaLiga EA Sports que le podría colocar en la zona de descenso a Segunda División.

¿Qué equipo se juega más? Es la pregunta del millón en Valencia y para la que no hay una respuesta del todo clara. Con 18 puntos y con los partidos ante el Villarreal y el FC Barcelona a la vuelta de la esquina, el Levante ya solo juega finales en busca de una permanencia que se antoja compleja.

No está mejor el Valencia ni Carlos Corberán. Las dos derrotas consecutivas en Liga, unidas a la decepción que supuso la eliminación en la Copa del Rey de la pasada semana, han dejado al entrenador en la cuerda floja, pese al sólido mensaje de apoyo que manda el club, y al equipo, con 23 puntos marcando la zona de salvación.

El Ciutat de València rozará el lleno, con un aforo de unos 24.500 espectadores, y tanto la afición del Levante como la visitante han preparado distintos actos previos al derbi para animar a sus respectivos equipos desde horas antes del inicio del partido.

En lo estrictamente deportivo, el entrenador del Levante, Luís Castro, no podrá contar con los sancionados Toljan ni Matturro. El primero cumplirá un partido de sanción por acumulación de amarillas y el defensor uruguayo fue expulsado con roja directa el pasado domingo en San Mamés ante el Athletic Club.

Además, Castro tiene las bajas de los lesionados Ugo Raghouber, con fatiga muscular tras el encuentro en Bilbao, ni con Brugué, que se recupera de una operación de rodilla.

En principio, el entrenador del Levante contaría con el canterano Nacho Pérez, que ya debutó este curso en la Copa del Rey, en el lateral derecho, mientras que Matías Moreno regresaría al once en el eje de la zaga junto a Dela.

Si Arriaga, que se retiró en Bilbao por una conmoción, no llega al cien por ciento, Vencedor podría ocupar su puesto en la medular junto a Pablo Martínez. En la zona ofensiva no se esperan novedades, con Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong, en principio, en la alineación titular.

Pese al ambiente crispado, sin comunión entre equipo-afición y con Carlos Corberán más señalado que nunca, una victoria es necesaria para calmar las aguas en un Valencia que, en caso de ganar, podría dar un buen salto en la clasificación en un estadio en el que vivirá un ambiente hostil.

El sentimiento de rivalidad entre ambos equipos de la ciudad ha crecido en los últimos años y, además, en la hinchada azulgrana tienen ganas de recibir por primera vez a su ex Pepelu y a Hugo Duro después de la tangana, gestos y unas declaraciones sobre Matías Moreno en la primera vuelta que no sentaron bien ni al vestuario ni a la afición.

Para ello, Carlos Corberán deberá rearmar otra vez más su defensa. A la ausencia ya conocida de Diakhaby para toda la temporada, el central franco-guineano incluso ha sido dado de baja en la competición, se ha sumado la de Dimitri Foulquier, recién operado de la rodilla. Además, Rubo Iranzo sigue de baja por un esguince y Copete está sancionado.

Con Foulquier y Rubo fuera, el único lateral derecho disponible era Thierry Rendall, pero tampoco estará disponible por prevención ante un edema en la musculatura isquiotibial, lesión de la que se ha recuperado recientemente.

El míster valencianista podría optar por una defensa de cinco, como ya planteó ante el Real Madrid, en la que Luis Rioja actuó de carrilero. El sevillano era el lateral derecho en fase defensiva, mientras que en fase ofensiva esa demarcación la ocupó Unai Núñez. En portería jugará Dimitrievski, pues Agirrezabala también está lesionado, y la defensa la completarían los centrales Tárrega y Cömert y Gayà en la izquierda.

En el centro del campo estarán Pepelu y Ugrinic, y en la izquierda, con Danjuma también fuera por unas molestias en el psoas, podría entrar Diego López. En ataque, Lucas Beltrán y Hugo Duro apuntan a ser los titulares como contra el Real Madrid.

Ficha técnica:

Levante: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Matías, Manu Sánchez, Pablo Martínez, Arriaga o Vencedor, Tunde, Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta.

Valencia: Dimitrievski; Luis Rioja, Unai Núñez, Tárrega, Cömert, Gayà; Pepelu, Ugrinic, Diego López; Lucas Beltrán y Hugo Duro.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (C. Madrileño). VAR: Pablo González.

Estadio: Ciutat de València

Hora: 18:30 horas

