Bienvenido, Bizcocho, Gago y Pardo se llevan los primeros premios del Falla

Cádiz, 14 feb (EFE).- El Carnaval de Cádiz repartió cinco minutos antes de las siete de la mañana los primeros premios de su concurso oficial, que se han llevado la comparsa 'DSAS3', de Jesús Bienvenido; la chirigota 'Sshhhhh!!!', de Bizcocho y Pablo de Prida; el cuarteto 'Que no vengan', de Ángel Gago; y el coro 'El sindicato', de Julio Pardo.

El veredicto, leído por la secretaria sobre el escenario del Teatro Falla, cerró una final que ha durado 11 horas, por la que pasaron 15 agrupaciones y en la que hubo muchas menciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno; la lucha obrera, el Rey Juan Carlos, la prensa o contra el machismo.

En comparsas, ha repetido victoria Jesús Bienvenido, que ya ganó el año pasado con 'Las ratas', tras dejar dos emocionantes pasodobles: el primero, un bello piropo a Cádiz rematado con una oda a la lucha obrera; y el segundo, una bienvenida a su futuro hijo que aguarda en el vientre de su pareja.

Ha quedado segundo Antonio Martínez Ares, con 'Los humanos', que disparó en sus pasodobles contra el Rey Juan Carlos, para el que pidieron un entierro en el desierto; y contra Moreno Bonilla, para él que el reclamaron su cabeza por la crisis del cribado de cáncer de mama.

En tercera posición ha quedado la comparsa de Alcalá de Guadaíra, 'El patriota'; y en cuarto, 'Los invisibles'.

En chirigotas, se ha producido el acontecimiento histórico de que, por primera vez en la categoría de adultos, ha ganado una chirigota de Sevilla en el concurso de Cádiz, ya que Antonio Álvarez 'Bizcocho', de San José de la Rinconada, y Pablo de la Prida, es de Alcalá de Guadaíra, en un logro que solo antes había alcanzado la chirigota juvenil de Dos Hermanas 'Vuelven las mas...carillas' en 2023.

Su agrupación representa a unos saeteros cantando desde un balcón y durante la final sellaron su triunfo gracias a divertidos pasodobles sobre los bigotes y los seguros de decesos, además de dos cuplés sobre la pasión por la pantalla de los adolescentes y los célebres amantes descubiertos por la kiss cam (cámara de los besos) del concierto de Coldplay.

En segundo lugar, ha quedado el primer premio del año pasado, 'Los amish del mono (fuimos a por piononos), la decepción'; la chirigota de los Stephen Hawking, 'Una chirigota en teoría', en tercer lugar; y la chirigota del Yuyu 'Los que van a coger papas', en cuarto.

El cuarteto ganador ha sido de nuevo el grupo comandado por Ángel Gago y escrito por Miguel Ángel Moreno 'Que no vengan', mientras que el segundo puesto fue para 'Crónica de una muerte más que anunciada' y el tercero para 'Los latin king de la calle Pasquín'.

En coros, ha ganado 'El sindicato', seguido de 'La esencia', en segundo lugar'; 'Las mil maravillas', en tercero; y 'ADN', en cuarto.

El jurado leyó su veredicto con todas sus componentes mujeres alineadas en primera fila y los hombres detrás, como signo de valentía y protesta contra los insultos y vejaciones que habían sufrido ellas en un audio viralizado de un familiar de un conocido carnavalero en el que las atacaba por su condición de mujeres para protestar contra la decisión de dejar fuera de la final a determinadas agrupaciones.

El coro 'ADN' se refirió a este asunto en uno de sus cuplés y el jurado había emitido un comunicado en el que condenaba esas palabras y rechazaba que el machismo siguiera existiendo en el carnaval.

La final de 11 horas pone el sello a más de un mes de concurso y supone la bisagra para que el carnaval de Cádiz comience a salir a la calle desde este sábado con una cita clave esta tarde: el pregón de Manu Sánchez, que comenzará a las 20 horas.

A esa hora ya estarán en la calle miles de personas disfrazadas y las primeras agrupaciones callejeras cantando sus repertorios por las esquinas y calles del casco antiguo de Cádiz. EFE

