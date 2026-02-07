El sábado la borrasca Marta deja más lluvias en el sur y oeste, nevadas y viento fuerte

Madrid, 7 feb (EFE).- La borrasca Marta alcanzará este sábado la península, tras el debilitamiento de Leonardo, y dejará más inestabilidad especialmente en oeste y en el sur, zonas ya afectadas por acumulaciones de agua y ríos en peligro de desbordamiento, en un día en el que la cota de nieve bajará y el viento seguirá soplando fuerte.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se prevé que el tiempo siga marcado por la circulación atlántica en la península y Baleares, con precipitaciones generalizadas avanzando de oeste a este, menos abundantes en Baleares, Cantábrico, fachada oriental y tercio nordeste peninsular.

Se esperan lluvias fuertes y persistentes en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y en Alborán, sin descartar Galicia; con los mayores acumulados en sierras de Andalucía y con probables tormentas y granizo ocasional en el oeste de la región andaluza. Habrá bancos de niebla en regiones de montaña y brumas frontales en amplias zonas de la península.

Se prevén heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, que serán moderadas en Pirineos.

Se registrarán nevadas, con acumulados significativos, en las montañas del centro y mitad norte a una cota en torno a 800/1.100 metros, precipitaciones que podrán afectar a zonas aledañas de ambas mesetas sin descartar interiores de Galicia. En menor medida, también nevará en el sureste, con una cota en 1.100/1.300 metros subiendo a 1.600.

Las temperaturas descenderán en la mayor parte del país, en general de forma moderada en Baleares, Alborán, Guadalquivir y centro y mitad este peninsular, y de forma ligera en el resto. Solo habrá algunos aumentos de las máximas en el norte de Canarias y Galicia.

Predominará el viento moderado de componentes oeste y sur en la península y Baleares rolando a este y norte en el cuadrante noroeste. Se alcanzarán intensidades fuertes, con rachas muy fuertes, en la mayor parte de la mitad sur y fachada oriental peninsular y en Baleares, también probables en zonas de Galicia y montañas del centro y norte.

- GALICIA: abundante nubosidad baja matinal y vespertina acompañada de brumas y probables nieblas dispersas en zonas altas. Cielo nuboso o cubierto, con probables precipitaciones, débiles y dispersas por la mañana, con tendencia a generalizarse después, cuando podrían caer en forma de chubascos, puntualmente fuertes en la mitad occidental.

La cota de nieve estará en torno a 1.100-1.200 metros, bajando, de forma puntual, hasta los 500-700 y volviendo a los 1.100 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios. Heladas débiles en zonas altas. Viento moderado con intervalos fuertes, sin descartar rachas muy fuertes en Mariña y en puntos expuestos del litoral de La Coruña.

- ASTURIAS: abundante nubosidad baja matinal y vespertina acompañada de brumas y probables nieblas matinales dispersas en cotas altas. Cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles y dispersas, más probables en zonas de interior y el litoral occidental. La cota de nieve en torno a 1.000-1.100 metros. Temperaturas con pocos cambios significativos.

Heladas débiles en montaña, pudiendo llegar a ser moderadas en cumbres, y zonas altas del interior. Viento moderado, descartar rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera y del tercio occidental.

- CANTABRIA: abundante nubosidad matinal en zonas altas de la Cordillera que podría ir acompañada de brumas y nieblas dispersas. Intervalos nubosos que tienden pronto a nuboso, con precipitaciones débiles, más probables en el interior. La cota de nieve en 1.100-1.300 metros, aunque puntualmente podría bajar hasta los 900. Temperaturas con pocos cambios significativos.

Heladas débiles en Liébana, pudiendo llegar a ser moderadas en cotas altas. Viento flojo a moderado que amainará.

- PAÍS VASCO: poco nuboso, tendiendo rápido a intervalos nubosos y a nuboso. Precipitaciones débiles, más probables en el interior. La cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros. Temperaturas sin cambios. Vientos de flojo a moderado en el interior y moderado en el litoral, que amainará.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles dispersas, y localmente moderadas en el tercio occidental, tendiendo a ser moderadas y generalizadas. En el extremo sur pueden ser localmente persistentes y fuertes, sin descartar que vayan acompañadas de tormentas y granizo. La cota de nieve en torno a 800 a 1.200 metros, aumentando por el suroeste.

Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, localmente moderado en las máximas. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento con predominio de moderado, con probabilidad de rachas fuertes, sin descartar que sean muy fuertes en cotas altas.

- NAVARRA: poco nuboso, tendiendo gradualmente a nuboso, con probables precipitaciones, en general débiles. La cota de nieve en torno a 1.000-1.100 metros, ascendiendo a 1.400-1.500. Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso en la Ribera y con pocas variaciones en el resto. Heladas débiles en Pirineos, moderadas en cotas altas.

Viento variable que tiende a flojo en general.

- LA RIOJA: Nuboso o cubierto, con alguna precipitación débil, que serán más probables y localmente moderadas en la sierra. La cota de nieve en torno a 900 metros subiendo a 1.200 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Heladas débiles en la sierra. Viento moderado con alguna racha fuerte, y variable en el valle, flojo con algún intervalo de moderado.

- ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos, con apertura de claros y tendiendo a muy nuboso, con precipitaciones. La cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros, con nevadas localmente significativas en el Pirineo. Temperaturas en descenso ligero o sin cambios. Heladas en el Pirineo, débiles en zonas colindantes y puntos del sistema Ibérico. Viento moderado y flojo. .

- CATALUÑA: cielo con intervalos nubosos, con apertura de claros y probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en el tercio norte y en la mitad occidental. La cota de nieve en torno a 1.000-1.400 metros. Temperaturas en descenso o sin cambios. Heladas en el Pirineo, débiles en zonas colindantes.

Viento flojo a moderado, con rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del prelitoral sur, tendiendo a flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones generalizadas, moderadas o localmente fuertes, y persistentes, que pueden ir acompañadas de tormentas y granizo. La cota de la nieve de 1.000-1.200 metros, que irá ascendiendo. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado con rachas fuertes o muy fuertes.

- COMUNIDAD DE MADRID: probables brumas en la Sierra. Cielos nubosos a cubiertos, con lluvias y chubascos generalizados. La cota de nieve en torno a los 1.000-1.200 metros, pudiendo bajar temporalmente a unos 800 metros y subiendo por la tarde a unos 1.300. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas.

Heladas débiles en la Sierra, que pueden ser localmente moderadas. Vientos flojos en general.

- CASTILLA - LA MANCHA: probables brumas en zonas de montaña. Cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones dispersas, sobre todo en zonas montañosas del sur, que se irán extendiendo. Serán más abundantes en la mitad oeste donde no se descarta alguna tormenta aislada. La cota de nieve en torno a 1.000-1.200 metros, subiendo a más de 1.400 metros.

Temperaturas en descenso ligero a moderado. Heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados, con rachas muy fuertes en las sierras y algunas zonas del sur regional.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, aumentando a muy nuboso o cubierto, con precipitaciones en el interior de la mitad norte, probables en el resto de manera dispersa, salvo en el extremo sur. La cota de nieve en torno a 1.200-1.600 metros. Temperaturas en descenso. Viento moderado a fuerte, con rachas muy fuertes, tendiendo a variable flojo a moderado.

- REGIÓN DE MURCIA: intervalos de cielos nubosos, aumentando a cubiertos y acompañados de precipitaciones débiles en la mitad occidental de la región. Temperaturas en descenso. Vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.

- BALEARES: intervalos nubosos, con baja probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional, aumentando a cielo cubierto con lluvias. Temperaturas en descenso. Viento moderado con intervalos de fuerte y rachas de 60 a 70 km/h.

- ANDALUCÍA: nubes bajas y brumas matinales en las sierras, con bancos de niebla. Cielos cubiertos, con precipitaciones moderadas a fuertes, persistentes en amplias zonas y con tormentas ocasionales en la vertiente atlántica, sin descartar que se formen tornados o mangas marinas.

La cota de nieve en torno a los 1.000 metros en las sierras orientales, ascendiendo por encima de 1.500 metros. Temperaturas en ligero descenso. Heladas débiles en las sierras orientales. Vientos moderados aumentando a fuertes, con rachas muy fuertes generalizadas.

- CANARIAS: poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en Lanzarote y Fuerteventura; máximas con pocos cambios. Viento flojo en costas, y moderado en medianías y zonas altas. EFE