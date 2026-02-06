Espana agencias

Los líderes nacionales de los partidos arropan este viernes a sus candidatos en Aragón en el cierre de campaña

Los líderes nacionales del PP, PSOE, Vox y Podemos se desplazarán este viernes a Aragón para arropar una última vez a sus candidatos antes de las elecciones autonómicas del 9 de febrero. Todos ellos han escogido la capital, Zaragoza, como escenario de los mítines con los que pondrán el broche final a la campaña.

La campaña aragonesa ha estado bastante marcada por la presencia de los líderes nacionales. Sin ir más lejos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, despejó su agenda durante la última semana para acompañar al candidato 'popular' y presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, en actos electorales o visitas a empresas e industrias de la zona.

En ellos, Feijóo se enfocó en apelar al voto útil en favor de Azcón, instando así a dejar a un lado "el voto del enfado". "No soluciona ningún problema y es un voto perdido. El voto para hacer mayorías sí que soluciona problemas", defendió el pasado jueves en Binéfar (Huesca). Asimismo, incidió en que cada voto que se quede en casa o se disperse "resta" y favorece el bloqueo político.

Este viernes a las 19.30 horas, el líder del PP intervendrá junto a Azcón y la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, en el Salón Multiusos de Zaragoza.

SÁNCHEZ CON ALEGRÍA

Por su parte, la candidata socialista, Pilar Alegría, estará arropada por el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con cuya presencia ya contó el pasado domingo en un acto en Teruel.

Allí, Sánchez habló en clave nacional: defendió la revalorización de las pensiones --en ese momento aún pendientes de la luz verde en el Congreso-- y la gestión de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Al mismo tiempo, cargó contra los de Feijóo por sus cesiones ante Vox en materia de inmigración. "Vox tira del ronzal y el PP allá que va. Dicen una cosa y hacen la contraria en función de lo que les diga Vox", subrayó.

En aquella ocasión, no obstante, la intervención de Sánchez se vio interrumpida por los insultos de una concejala del PP de la localidad de Vallanca (Valencia).

El secretario general del PSOE también acompañó a Alegría en Huesca el pasado domingo 25 de enero, donde volvió a pedir el voto a los socialistas para frenar "las tres papeletas de la ultraderecha: Azcón, Abascal y Alvise".

ABASCAL, MUY PRESENTES EN LA CAMPAÑA

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado muy presente en la campaña, incluso antes de que ésta arrancara. El dirigente ha mantenido una apretada agenda, con mítines casi diarios y acompañando al candidato Alejandro Nolasco en el máximo número de actos posibles. De este modo, ha repetido el esquema seguido en la campaña extremeña, donde logró cosechas buenos resultados, pasando de cinco a once asientos en el Parlamento autonómico.

Sus discursos han estado marcados especialmente por las gestión de las infraestructuras, la corrupción, los pactos del "bipartidismo" y la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno. Todo ello con la mira puesta en la España despoblada.

En esta última semana también se han colado los audios, fechados en 2024, donde altos cargos de Vox en Aragón criticaban al líder nacional por la decisión de forzar la salida de los gobiernos autonómicos. Abascal ha respondido a esta filtración al PP, a quien le ha acusado de practicar la "guerra sucia" a través de sus "terminales mediáticas" y de estar "muy nerviosos" por el resultado "histórico" que su formación cosechará este próximo domingo

El último acto del líder nacional de Vox será a las 18.00 horas en la Plaza de la Seo de Zaragoza, junto a Nolasco.

APOYO DE BELARRA Y PODEMOS

Por otro lado, la candidata de Podemos, María Goikoetxea, contará una vez más con la secretaria general del partido, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero, en el último mitin, que se celebrará en la avenida de la Puerta de Sancho (17.00 horas).

Las dos espadas de la formación morada también han apostado por hacerse presentes a lo largo de las dos semanas de campaña, participando en diversos actos desde el pasado 23 de enero, aunque por separado y junto a nombres destacados, como el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Su estrategia se ha basado en erigirse como la opción de garantías para una "izquierda valiente" frente al resto de las candidaturas.

También en Zaragoza cerrará campaña la candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, en un acto en el Centro Cívico Delicias (21.30 horas), pero sin la presencia de ningún líder nacional del espacio. No obstante, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se han desplazado en esta campaña para apoyar a la candidata aragonesa.

El bitcóin rebota un 5 % tras desplomarse la víspera hasta mínimos desde noviembre de 2024

La gran banca española bate récord y gana 34.000 millones en 2025, un 7 % más

El Banco Sabadell redujo su beneficio un 2,8 % en 2025, hasta 1.775 millones

Semillas Batlle aspira a incrementar un 25 % sus ingresos tras la entrada de R&D BCNA

