Los cauces del Guadalquivir y Genil, principales preocupaciones en la provincia de Sevilla

Sevilla, 6 feb (EFE).- Los cauces de los ríos Guadalquivir y Genil son las principales preocupaciones en la provincia de Sevilla respecto a posibles inundaciones, según ha destacado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, quien ha señalado que se vigilan especialmente en varios puntos de sus recorridos.

En un audio remitido a EFE, Toscano ha señalado que se vigilan especialmente tanto los cauces principales como los arroyos y afluentes en puntos concretos, "donde se espera que la punta o el pico de caudal se produzca bien a lo largo de la jornada de hoy o a lo largo de mañana".

La previsión es que, en el caso del Guadalquivir, se trate de "un crecimiento importante progresivo y que pueda ser continuado en el tiempo", ha indicado el subdelegado, quien ha especificado que ayer, cuando "el tiempo dio una pequeña tregua en la mayoría de la provincia", se aprovechó para realizar trabajos de desembalse en aquellos pantanos que se encontraban más al límite, "pero controlando en todo momento para tratar de evitar que generaran las menores afecciones posibles a la población aguas abajo".

Ejemplo de estas actuaciones fueron las realizadas en La Puebla de Cazalla o en el pantano de Torre del Águila, ha dicho, para añadir que en la jornada de hoy hay aviso amarillo por viento y lluvia en la Sierra Sur, "pero también puede haber tormentas con rachas fuertes de manera concreta en algunos otros puntos de la provincia", especialmente entre las 14.00 y las 18.00 horas.

A lo largo del día, además, hay que realizar una especial atención en la Sierra Sur "por ese aviso amarillo y porque en la jornada de ayer sí hubo importantes incidencias durante toda la jornada en esta zona de la provincia".

En cuanto a los medios de transporte, el aeropuerto sigue operando con normalidad, "y el sistema de ferrocarriles es suspendido en continua revisión, pero hasta tanto no se pueda garantizar la seguridad, no será recuperado".

Hay además 13 carreteras cortadas en la vía secundaria de la provincia, y unas cien viviendas con problemas eléctricos, con episodios de bajadas de tensión en distintos momentos. EFE

fcs/fs/cc