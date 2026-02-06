Jakob Ingebrigtsen, operado del tendón de Aquiles de la pierna izquierda

Redacción deportes, 6 feb (EFE).- El noruego Jakob Ingebrigtsen, doble campeón del mundo de 5.000 metros y campeón olímpico de 1.500 y 5.000, se ha sometido a una operación en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda en Estados Unidos que le mantendrá de baja varios meses.

Ingebrigtsen, que vivió un 2025 lastrado por esos problemas en el tendón de Aquiles, renunció hace unos días a la temporada de pista cubierta de este año para centrarse en una óptima recuperación. Sin embargo, una recaída le ha hecho cambiar los planes y optar por entrar al quirófano.

"Quienes me han seguido durante los últimos dos años sabrán que he estado luchando con mi tendón de Aquiles. Una lesión persistente y muy específica que me obligó a perderme muchos entrenamientos y carreras", dice Ingrebigtsen en su comunicado en redes sociales.

"Hace unas dos semanas el tendón de Aquiles volvió a lesionarse y finalmente tomamos la decisión de viajar a Estados Unidos para operarme. Por supuesto, no es algo que deba tomarse a la ligera, sino absolutamente lo correcto para la longevidad de mi carrera. La cirugía transcurrió sin contratiempos y me siento aliviado de tener un camino despejado hacia la recuperación y volver a la línea de salida después de muchos meses de incertidumbre", informó.

"Correr no siempre es color de rosa, pero las lesiones son parte del deporte y los contratiempos son parte de la vida. Estoy agradecido de tener un equipo increíble y un sistema de apoyo a mi alrededor", concluyó. EFE