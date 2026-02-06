Espana agencias

Extremadura, con un millar de desalojados, sigue atenta a los ríos aunque con menos lluvia

Mérida, 6 feb (EFE).- La tregua de lluvias intensas en buena parte de Extremadura en las últimas horas ha reducido levemente el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen realojadas a la espera de la evolución meteorológica y fluvial.

Aunque Extremadura no está a lo largo de este viernes en alerta por lluvias, el Gobierno regional mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (INUNCAEX), especialmente por los desembalses y los niveles hidrológicos de arroyos y cauces.

La atención se centra en los ríos Gévora, Zapatón, Ardila y Alagón. De hecho, la crecida de sus niveles obligaron este jueves al desalojo de 800 personas en las pedanías de La Bazana y Valuengo (Jerez de los Caballeros), un centenar en las casas aisladas de las pedanías de Valdebótoa y Gévora (Badajoz), un total de diez en Plasencia y medio centenar en una urbanización de Coria.

De las 800 personas desalojadas en la pedanía jerezenas, algo más de un centenar -el resto optaron por ir a casas de familiares- fueron reubicadas en un pabellón municipal, si bien han pasado esta noche en alojamientos hoteleros de la ciudad.

A esta lista se han sumado las autorizaciones de desalojo de unas viviendas ubicadas en una calle de Burguillos del Cerro y unas viviendas unifamiliares, camino de Rincón de Caya, en Badajoz, como medida preventiva ante la posible evolución del cauce del Guadiana.

En este sentido, el Ayuntamiento de Badajoz ha reabierto a primera hora de esta mañana el puente de la Constitución -la ciudad tiene cinco- después de que fuera cortado al tráfico esta pasada noche ante la "estabilización y tendencia a la baja" del nivel fluvial.

En materia de educación y debido a los niveles hidrológicos existentes, este viernes se han suspendido las clases en los municipios de Madrigalejo, Gévora, Valdebótoa, Sagrajas y Novelda, así como un centro escolar en Balboa, Moraleja y Badajoz. EFE

