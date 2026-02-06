El Unicaja, a engrasar la maquinaria antes de la Copa ante un nuevo Andorra

Málaga, 6 feb (EFE).- El Unicaja, que acumula cuatro victorias consecutivas en la Liga Endesa, recibe este sábado a un nuevo MoraBanc Andorra, dirigido por un ex del conjunto malagueño, Zan Tabak, y en el que debutará el base estadounidense con pasaporte montenegrino Justin Cobbs, que jugará su primer partido en la competición española.

El equipo malagueño se enfrenta a un conjunto andorrano que puso fin a su mala racha de resultados en la pasada jornada ante el Dreamland Gran Canaria (94-78) y ahora confía en alejarse de los puestos de descenso.

No será fácil para el Unicaja, que tiene en su retina lo que ocurrió en el encuentro disputado en el Principado, donde fue vapuleado (98-74) en el peor partido de la temporada.

Zan Tabak reemplaza a un histórico del banquillo del Unicaja como es Joan Plaza y también tuvo pasado en el conjunto malagueño, ya que formó parte de la plantilla en el curso 2004-05, proclamándose campeón de la Copa del Rey; y su ayudante, Paco Vázquez, también defendió los colores del club cajista entre las temporadas 2000-2002, consiguiendo la Copa Korac 2001.

En el conjunto andorrano se encuentra cedido el base estadounidense Xavier Castañeda, quien comenzó la temporada en el Unicaja, pero no estará en el duelo por una lesión muscular que le tendrá apartado varias semanas.

Otros reencuentros serán los del técnico de Unicaja, Ibon Navarro, que estuvo al frente del MoraBanc Andorra desde 2018 hasta enero de 2022, siendo el paso previo a su llegada a Málaga; y el del ala-pívot Tyson Pérez, que perteneció a la disciplina del equipo andorrano desde 2019 al 2023, estando en el curso 2022-23 cedido primero al BAXI Manresa y posteriormente al Real Betis Baloncesto, y una vez firmó por el Unicaja, estuvo cedido una temporada más, la 2023-24, en el MoraBanc Andorra.

Ambos equipos se han enfrentado en 27 ocasiones a lo largo de su historia en la Liga Endesa, con 19 victorias y ocho derrotas para el Unicaja.En casa, ese registro es aún más favorable para los cajistas, donde han cosechado 11 triunfos por solo dos derrotas.

Seguirán siendo bajas el base Alberto Díaz y el ala-pívot francés Killian Tillie, lesionados, y es duda el pívot polaco Olek Balcerowski, por un esguince de tobillo. EFE

