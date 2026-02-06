Espana agencias

El Unicaja, a engrasar la maquinaria antes de la Copa ante un nuevo Andorra

Guardar

Málaga, 6 feb (EFE).- El Unicaja, que acumula cuatro victorias consecutivas en la Liga Endesa, recibe este sábado a un nuevo MoraBanc Andorra, dirigido por un ex del conjunto malagueño, Zan Tabak, y en el que debutará el base estadounidense con pasaporte montenegrino Justin Cobbs, que jugará su primer partido en la competición española.

El equipo malagueño se enfrenta a un conjunto andorrano que puso fin a su mala racha de resultados en la pasada jornada ante el Dreamland Gran Canaria (94-78) y ahora confía en alejarse de los puestos de descenso.

No será fácil para el Unicaja, que tiene en su retina lo que ocurrió en el encuentro disputado en el Principado, donde fue vapuleado (98-74) en el peor partido de la temporada.

Zan Tabak reemplaza a un histórico del banquillo del Unicaja como es Joan Plaza y también tuvo pasado en el conjunto malagueño, ya que formó parte de la plantilla en el curso 2004-05, proclamándose campeón de la Copa del Rey; y su ayudante, Paco Vázquez, también defendió los colores del club cajista entre las temporadas 2000-2002, consiguiendo la Copa Korac 2001.

En el conjunto andorrano se encuentra cedido el base estadounidense Xavier Castañeda, quien comenzó la temporada en el Unicaja, pero no estará en el duelo por una lesión muscular que le tendrá apartado varias semanas.

Otros reencuentros serán los del técnico de Unicaja, Ibon Navarro, que estuvo al frente del MoraBanc Andorra desde 2018 hasta enero de 2022, siendo el paso previo a su llegada a Málaga; y el del ala-pívot Tyson Pérez, que perteneció a la disciplina del equipo andorrano desde 2019 al 2023, estando en el curso 2022-23 cedido primero al BAXI Manresa y posteriormente al Real Betis Baloncesto, y una vez firmó por el Unicaja, estuvo cedido una temporada más, la 2023-24, en el MoraBanc Andorra.

Ambos equipos se han enfrentado en 27 ocasiones a lo largo de su historia en la Liga Endesa, con 19 victorias y ocho derrotas para el Unicaja.En casa, ese registro es aún más favorable para los cajistas, donde han cosechado 11 triunfos por solo dos derrotas.

Seguirán siendo bajas el base Alberto Díaz y el ala-pívot francés Killian Tillie, lesionados, y es duda el pívot polaco Olek Balcerowski, por un esguince de tobillo. EFE

jrl/cb/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aparece un cadaver en Málaga, mientras el temporal pone los cauces de los ríos al límite

Infobae

Una joven foca gris aparece en la playa de La Concha de San Sebastián

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 6 de febrero de 2026 (13:45 horas)

Infobae

Montero sobre su actitud en funeral de Huelva: No tenía que hacer ninguna sobreactuación

Infobae

Los Ejércitos de Aire y Tierra y la Armada se unen en un ejercicio para reforzar la defensa aérea nacional

Los Ejércitos de Aire y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Tú nunca me has pedido

“Tú nunca me has pedido nada”: un audio del alcalde de Móstoles desmiente su propia versión de que la denuncia de acoso sexual en su contra sea una venganza política

Podemos confirma que votará a favor del escudo social a pesar de considerar una “chapuza” del Gobierno el “troceo” del decreto

Rodalies prevé la recuperación de sus líneas en dos semanas, pero mantendrá la velocidad baja hasta abril

El PP archivó la denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Móstoles sin convocar a la víctima ni a los testigos

El cameo desechado de la próxima película de ‘Torrente’: Santiago Segura quería a Koldo y a Ábalos con chistorras y prostitutas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Por qué un billete de AVE te cuesta 100 euros y otro 11: Renfe funciona igual que el precio de los aviones y los hoteles

El negocio de las flores sitúa a España como el decimotercer exportador mundial, con ingresos que rondan los 60 M€

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

DEPORTES

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic

Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic Club-Real Sociedad: el sorteo de la Copa del Rey depara dos choques históricos en semifinales

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis