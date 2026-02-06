El Banco Sabadell redujo su beneficio un 2,8 % en 2025, hasta 1.775 millones

Barcelona, 6 feb (EFECOM).- En su primer resultado anual tras la fallida opa del BBVA, el Banco Sabadell ha comunicado este viernes un beneficio neto de 1.775 millones de euros en 2025, un 2,8 % menos respecto al año anterior. EFECOM
