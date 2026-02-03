Espana agencias

Sakamoto: No noto presión; son mis terceros Juegos, serán los últimos y tengo confianza

Milán (Italia), 3 feb (EFE).- La japonesa Kaori Sakamoto, medallista de bronce en los Juegos de Pekín hace cuatro años y que en los de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) parte como principal favorita a ganar el oro en la prueba individual de patinaje artístico, declaró este martes en la capital lombarda -donde se disputarán las competiciones de su deporte- que "de momento, no" nota "la presión", ya que tiene "confianza" en sus posibilidades; en la que será su tercera y última participación olímpica.

"Hasta ahora no he notado esa sensación especial de presión. El sentimiento de unos Juegos aún no está del todo ahí, porque es mi tercera participación olímpica y ya tengo algo de confianza", comentó Sakamoto, nacida hace 25 años en Kobe, asimismo triple campeona mundial y que en los Juegos de Pekín también capturó una plata en la prueba por equipos.

"Ésta será mi última vez (compitiendo en unos Juegos), así que lo quiero disfrutar a tope; pero también quiero asegurarme de hacer lo que hay que hacer", afirmó la japonesa, que en su programa corto patinará al son de la música de 'Time to Say Goodbye', del tenor italiano Andrea Bocelli.

"La música nació en Italia y noto una sensación especial patinando con esa música; pero la idea surgió de mi coreógrafo, que diseñó un programa especial para esta música", comentó Sakamoto este martes en el Arena de Patinaje Artístico de Milán, unas instalaciones que valoró de forma muy positiva.

"Estaba pensando lo increíblemente lujoso que es entrenar en este escenario olímpico. Los 35 minutos pasaron volando; pero creo que ha sido un gran ensayo", añadió la campeona japonesa. EFE

EFE

