Los embalses españoles registran su mayor aumento desde que existen registros semanales

Madrid, 26 ene (EFE).- Las persistentes lluvias de los últimos días han incrementado la reserva hídrica española en 4.516 hectómetros cúbicos (hm3), un 8,1 % más que el dato registrado la semana anterior, en el mayor aumento desde que existen registros semanales en 1988.

La cantidad de agua acumulada en los embalses españoles en este momento asciende a 37.706 hectómetros cúbicos, un 67,3 % de su capacidad, según la información facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Las precipitaciones han afectado "considerablemente" a toda la península y la máxima se ha recogido en Vigo, con un total de 206,4 litros por metro cuadrado.

De acuerdo con los datos facilitados por MITECO, en este momento, todas las cuencas salvo la del Segura (que está al 31,1 %) se encuentran por encima del 54 % de su capacidad, 9 de ellas superan el 70 % y 3 acumulan más del 90 %.

Los incrementos más espectaculares se han registrado en el Cantábrico oriental (en la última semana ha subido un 22 %), Miño-Sil (15,9 %), Guadalete-Barbate (10,8 %), Tajo (9,4 %) y Guadalquivir (9,4 %).

Suben también de manera considerable las cuencas de Galicia Costa (un 8,9 % más), Duero (un 8,3 %) y Guadiana (7,8 %).

Y aumentan en menor medida las de País Vasco (4,8 %), Ebro (4,8 %), Mediterránea andaluza (4,3 %), Segura (4,1 %), Cantábrico oriental (2,7 %), Tinto, Odiel y Piedras (1,4 %), Júcar (1,4 %) y Cataluña (0,9 %).  

Las cifras facilitadas por MITECO confirman que la reserva hídrica almacena en la actualidad 5.022 hm3 más respecto al año pasado por estas fechas (cuando había 32.684 hm3) y que se encuentra muy por encima de la media de los últimos diez años (fijada en 29.664 hm3), con 8.042 hm3 más.

El siguiente cuadro resume la capacidad total de cada embalse y la que tiene en la actualidad, con su porcentaje correspondiente.

CUENCA

CAPACIDAD

ACTUAL

EMBALSADA

Cantábrico Oriental

73

63

84,9 %

Cantábrico Occidental

490

402

82,0 %

Miño-Sil

3.030

2.365

78,1 %

Galicia Costa

684

579

84,6 %

Cuencas internas del País Vasco

21

19

90,5 %

Duero

7.602

4.893

64,4 %

Tajo

11.056

7.894

71,4 %

Guadiana

9.538

6.814

71,4 %

Tinto, Odiel y Piedras

229

217

94,8 %

Guadalete-Barbate

1.651

1.139

69,0 %

Guadalquivir

8.030

4.745

59,1 %

Mediterránea Andaluza

1.174

689

58,7 %

Segura

1.140

354

31,1 %

Júcar

2.846

1.548

54,4 %

Ebro

7.802

5.366

68,8 %

Cuencas internas de Cataluña

677

620

91,6 %

TOTAL

56.043

37.706

67,3 %

