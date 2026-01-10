70-76. El Valencia se queda sin energía ante el Unicaja de un Audige brillante de luto

Valencia, 10 ene (EFE).- El Unicaja de Málaga se impuso al Valencia Basket en el partido disputado este sábado en el Roig Arena liderado por los 20 puntos de Chase Audige, que había perdido a su madre apenas unas horas antes del choque, y por su mejor imagen en la segunda parte y se convirtió en el primer equipo en ganar en el nuevo pabellón del equipo ‘taronja’ en la acb.

El jugador estadounidense conoció la noticia del fallecimiento de su madre en Valencia pero decidió permanecer en la expedición y disputar el encuentro y no viajar a Jamaica, donde vive su familia materna. Durante el choque en varias ocasiones dedicó canastas al cielo y al final del mismo y tras haber sido el máximo anotador del encuentro se le pudo ver visiblemente emocionado y siendo consolado por sus compañeros entre lágrimas.

El Valencia Basket, muy desacertado en los triples durante todo el partido, se vio obligado a cambiar su principal fuente de anotación y encontró en su juego interior el camino para firmar sus primeras ventajas. Los 7 puntos de Matt Costello, los 5 de Nate Reuvers y los 3 de Jaime Pradilla reflejaban el dominio ‘taronja’ bajo los aros ante un Unicaja que llegó a verse 10 puntos por detrás (23-13, min. 8).

El equipo malagueño, incómodo en ataque ante la defensa de Brancou Badio sobre Kendrick Perry, se agarró a su segunda unidad para recortar distancias. La entrada de Alberto Díaz dio calma a su ataque e intensidad a su defensa y con canastas rápidas al contraataque y con triples como los de James Webb o Chris Duarte, devolvió el parcial con un 2-8 antes del final del primer cuarto para meterse en el partido.

Tanto, que extendió su reacción hasta colocarse a un solo punto con un triple de Killian Tillie en la esquina, pero no completó su remontada y el Valencia Basket volvió a estirar su diferencia con un parcial de 10-4.

Pero, a pesar del buen momento ‘taronja’, tanto el Valencia Basket como el Unicaja fueron presa de su mala primera parte en el triple con un 24 % y 22 % de acierto respectivamente que convertían cada canasta en un reto y que permitieron a los malagueños volver a apretar el marcador con otros 2 puntos de Tillie antes del descanso (39-36, min.20).

El desacierto exterior continuó marcando el camino del partido en la segunda parte y tanto Valencia como Unicaja solo podían sumar con los puntos de Reuvers y de Balcerowski en la pintura. El pívot del Unicaja aprovechó su superioridad bajo los aros para seguir dando vida a su equipo. Y con un contexto de pocos puntos, quien pudiera sumar desde el triple podría cambiar el guion.

Fue entonces cuando Chase Audige y Kendrick Perry anotaron dos triples seguidos que desconectaron a un cansado Valencia y que le dieron a su equipo la primera ventaja del partido bien entrado el tercer cuarto (50-52, min.28). Era el mejor momento del Unicaja, que llegó a ampliar su distancia hasta los 7 puntos con otra canasta en la pintura de Emir Sulejmanovic y otro triple de Audige.

Con el viento a favor, Unicaja logró poner tierra de por medio con un pequeño parcial de 0-4 de salida en el último cuarto que se tradujo en 10 puntos de ventaja y que obligaba a Valencia Basket a reaccionar, algo que no ocurrió. El conjunto entrenado por Pedro Martínez no fue capaz de cambiar su dinámica en el triple y en cinco minutos solo pudo anotar 5 puntos.

Todo lo contrario ocurría al otro lado de la pista. Precisamente fue un triple de Nihad Djedovic el que puso la máxima para el conjunto visitante (54-66, min. 34). Con todo en contra, el Valencia Basket todavía sacó energías para creer en la victoria con una acción de 3 puntos de Badio que dejaba la distancia en solo 5 puntos una vez más, pero Unicaja mantuvo la cabeza fría y supo cerrar el partido con los puntos de Tillie y de Audige, lo que le permite dar un paso de gigante hacia la Copa del Rey.

Ficha técnica:

70.- Valencia Basket (25+14+12+19): Badio (8), Taylor (5), Montero (4), Pradilla (10), Reuvers (13) -cinco titular- De Larrea (2), López-Arostegui (3), Key (7), Moore (-), Thompson (9), Costello (9), Sima (-).

76.- Unicaja de Málaga (21+15+21+19): Perry (8), Audige (20), Barreiro (2), Tillie (9), Balcerowski (10) -cinco titular- Webb (6), Kalinoski (2), Díaz (-), Djedovic (5), Sulejmanovic (6), Duarte (3) y Pérez (5).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Raúl Zamorano y Alberto Baena. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la decimoquinta jornada de la acb disputado en el pabellón Roig Arena de València ante 12.923 espectadores. EFE

cma/nhp/asc

(foto)