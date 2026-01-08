Espana agencias

República Dominicana reporta un récord de 11.866 millones de dólares en remesas en 2025

Santo Domingo, 8 ene (EFECOM).- República Dominicana recibió 11.866 millones de dólares en remesas en el 2025, una cifra "récord" y un 10,3 % mayor respecto al 2024, informaron este jueves las autoridades monetarias.

El Banco Central dominicano (emisor) dijo en un comunicado que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió en el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país provino el 80 %.

El crecimiento de un 10,3 % en las remesas en el 2025, con relación a los 10.756 millones del año anterior, casi duplicó la expansión del 5,9 % registrado en el 2024, de acuerdo a las cifras oficiales.

El emisor pronosticó que las remesas en 2026 superarán los 12.200 millones de dólares, con un crecimiento de alrededor de 3,5 % con respecto a 2025, tomando en cuenta la entrada en vigor del impuesto del 1 % a estos envíos desde Estados Unidos efectivo a partir de este 1 de enero.

El Banco Central prevé que este impuesto a las remesas tenga un "impacto limitado" sobre los flujos recibidos en República Dominicana, ya que aplica a envíos en efectivo, y quedan exentos los realizados desde cuentas bancarias y plataformas digitales.

También, argumentó que los dominicanos en Estados Unidos tienen estatus migratorio mayormente legal, "lo que les permite tener mayor acceso a la bancarización que otros migrantes, más alternativas para el envío en efectivo, y mayor transparencia en las transacciones". EFECOM

