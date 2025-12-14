El restaurante cordobés Nolito's se lleva el premio Mejor Hamburguesa de Europa 2025

Barcelona, 14 dic (EFE).- El restaurante cordobés Nolito's se ha llevado el premio a la Mejor Hamburguesa de Europa 2025 al ganar la final de The Champions Burger, que se celebra en el Fòrum de Barcelona hasta este domingo.

Nolito's ha vencido en el certamen gastronómico con su propuesta 'Diamante azul', que ya ganó el premio a la Mejor Hamburguesa de España y que se ha impuesto a Godeo -también cordobés- y al restaurante Gottan Grill (Málaga), ha informado la organización en un comunicado.

A Barcelona han llegado las 32 mejores hamburguesas de la gira de 2025 de The Champions Burger, así como una selección de restaurantes de Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido, Andorra y Suecia, que han participado en la categoría europea.

El festival gastronómico ha recorrido, a lo largo de 10 meses, 56 ciudades de 16 comunidades autónomas, en una edición en la que también ha hecho paradas en París y Oporto.

Según los organizadores, alrededor de 8 millones de personas han visitado las diferentes paradas del certamen, en el que han participado más de 300 hamburgueserías. EFE