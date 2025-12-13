El Telecable se coloca líder; el Cerdanyola y el Manlleu estrenan su casillero europeo

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El Telecable se impuso al Vila-sana Coop d'Ivars (4-3) y se colocó líder en solitario del Grupo A de la Liga de Campeones, en una jornada en la que el Cerdanyola se estrenó con una victoria ante el Trissino italiano (3-8) y el Martinelia Manlleu hizo lo propio frente al Generali Palau (1-0).

El duelo entre dos de los principales aspirantes a relevar al Palau en la gloria continental no defraudó. Los goles se hicieron esperar hasta el tramo final de la primera mitad, pero en apenas diez minutos se concentraron seis tantos que dinamitaron el partido.

El conjunto asturiano llegó a ponerse 3-1 (min. 21), aunque el Vila-sana reaccionó a tiempo y logró igualar el marcador antes del descanso (3-3). Tras la reanudación, Marta Piquero devolvió la ventaja a las locales (4-3, min. 28), un tanto que acabaría siendo definitivo.

El Vila-sana intentó recuperar el ritmo vertiginoso que le permitió empatar el encuentro, pero el Telecable defendió con solvencia para asegurar tres puntos de oro que, además de mantener el pleno de victorias, suponen un golpe de autoridad en el Grupo A.

Con el mismo formato de la pasada temporada —seis jornadas y clasificación directa para la Final a Cuatro de los dos primeros de cada grupo—, el Cerdanyola era consciente de la necesidad de estrenar su casillero tras la derrota sufrida ante el Telecable en su regreso a la máxima competición continental.

Frente al Trissino italiano, el conjunto catalán no podía permitirse otro tropiezo. Supo rehacerse del marcador adverso inicial (2-1, min. 7) y, apoyado en un notable despliegue ofensivo, volteó el partido hasta el definitivo 3-8, resultado que le mete de lleno en la lucha por la segunda plaza que da acceso a la Final a Cuatro.

En el Grupo B, el Martinelia Manlleu se repuso de la derrota inicial ante el Benfica (5-3) y le bastó un solitario tanto de Núria Garciolo en el tramo final de la primera parte para sumar tres puntos frente al Palau, que queda como colista con un solo punto.

Al vigente campeón, tras un verano en el que perdió tres piezas clave de su éxito europeo —Mariona Colomer, Elsa Salvanyà y Aina Florenza—, le está pasando factura la reestructuración, y los refuerzos aún no han encontrado la continuidad necesaria para lograr el primer triunfo.

Por su parte, el Esneca Fraga rescató un punto en los minutos finales ante el Benfica portugués (2-2), un empate de gran mérito después de que el conjunto luso se adelantara por partida doble en la primera mitad (0-2).

El equipo aragonés no se desesperó, abrió el campo, se adueñó de la posesión y buscó mayor verticalidad hasta encontrar su recompensa. Adriana Soto recortó distancias a seis minutos del final y la propia internacional argentina firmó el empate a solo doce segundos de la conclusión. EFE

