Espana agencias

El Telecable se coloca líder; el Cerdanyola y el Manlleu estrenan su casillero europeo

Guardar

Redacción deportes, 13 dic (EFE).- El Telecable se impuso al Vila-sana Coop d'Ivars (4-3) y se colocó líder en solitario del Grupo A de la Liga de Campeones, en una jornada en la que el Cerdanyola se estrenó con una victoria ante el Trissino italiano (3-8) y el Martinelia Manlleu hizo lo propio frente al Generali Palau (1-0).

El duelo entre dos de los principales aspirantes a relevar al Palau en la gloria continental no defraudó. Los goles se hicieron esperar hasta el tramo final de la primera mitad, pero en apenas diez minutos se concentraron seis tantos que dinamitaron el partido.

El conjunto asturiano llegó a ponerse 3-1 (min. 21), aunque el Vila-sana reaccionó a tiempo y logró igualar el marcador antes del descanso (3-3). Tras la reanudación, Marta Piquero devolvió la ventaja a las locales (4-3, min. 28), un tanto que acabaría siendo definitivo.

El Vila-sana intentó recuperar el ritmo vertiginoso que le permitió empatar el encuentro, pero el Telecable defendió con solvencia para asegurar tres puntos de oro que, además de mantener el pleno de victorias, suponen un golpe de autoridad en el Grupo A.

Con el mismo formato de la pasada temporada —seis jornadas y clasificación directa para la Final a Cuatro de los dos primeros de cada grupo—, el Cerdanyola era consciente de la necesidad de estrenar su casillero tras la derrota sufrida ante el Telecable en su regreso a la máxima competición continental.

Frente al Trissino italiano, el conjunto catalán no podía permitirse otro tropiezo. Supo rehacerse del marcador adverso inicial (2-1, min. 7) y, apoyado en un notable despliegue ofensivo, volteó el partido hasta el definitivo 3-8, resultado que le mete de lleno en la lucha por la segunda plaza que da acceso a la Final a Cuatro.

En el Grupo B, el Martinelia Manlleu se repuso de la derrota inicial ante el Benfica (5-3) y le bastó un solitario tanto de Núria Garciolo en el tramo final de la primera parte para sumar tres puntos frente al Palau, que queda como colista con un solo punto.

Al vigente campeón, tras un verano en el que perdió tres piezas clave de su éxito europeo —Mariona Colomer, Elsa Salvanyà y Aina Florenza—, le está pasando factura la reestructuración, y los refuerzos aún no han encontrado la continuidad necesaria para lograr el primer triunfo.

Por su parte, el Esneca Fraga rescató un punto en los minutos finales ante el Benfica portugués (2-2), un empate de gran mérito después de que el conjunto luso se adelantara por partida doble en la primera mitad (0-2).

El equipo aragonés no se desesperó, abrió el campo, se adueñó de la posesión y buscó mayor verticalidad hasta encontrar su recompensa. Adriana Soto recortó distancias a seis minutos del final y la propia internacional argentina firmó el empate a solo doce segundos de la conclusión. EFE

avm/ism

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Manolo: "Que el aficionado del Espanyol disfrute, porque habrá momentos malos"

Infobae

Díaz, sobre los árbitros: "Si digo lo que pienso nos va a costar dinero a mi y al club"

Infobae

Bordalás: "No hay ningún equipo en Primera División que tenga cinco fichas libres"

Infobae

'Los domingos' y 'Anatomía de un instante' triunfan en los Forqué, antesala de los Goya

Infobae

Hidalgo: "El mejor jugador del partido ha sido su portero"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La batalla legal por las

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

El ‘Me Too’ golpea al PSOE: todos los casos de acoso sexual que han estallado en los últimos días y han acentuado su crisis interna

Cantabria se suma a las comunidades que podrían ir a las urnas: el PP asegura que “no tiene miedo” a las elecciones y no descarta adelantarlas

El PNV exige al Gobierno terminar ya con los “escándalos” o convocar elecciones: “Así no se puede aguantar año y medio”

El juez deja en libertad provisional con medidas cautelares a los tres detenidos en el caso de blanqueo de capitales de Plus Ultra

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 13 diciembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La paradoja del SMI: la subida del salario mínimo deja a cada vez más trabajadores cualificados en el rango de los que menos ganan

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

El cambio climático también afecta

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas