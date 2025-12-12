Sigue el goteo de acusaciones y dimisiones por acoso en el PSOE, que promete actuar

Madrid, 12 dic (EFE).- El goteo de acusaciones de acoso sexual y de dimisiones relacionadas con ellas ha continuado este viernes con los casos de un alcalde cordobés y el número dos de los socialistas valencianos, una situación ante la que el PSOE ha prometido contundencia, mejoras de los protocolos y protección para las víctimas.

La secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé, ha presidido una reunión en Ferraz de cerca de cuatro horas con el resto de responsables de este área en la que ha compartido las decisiones del partido tras las denuncias al exdirigente socialista Paco Salazar.

Bernabé ha prometido contundencia y liderazgo del PSOE ante estas actitudes que, ha remarcado, se dan en todos los ámbitos de la sociedad.

Ante el goteo de nuevos casos, ha asegurado que ahora mismo al PSOE no le importa el impacto electoral que puedan tener, sino que lo primero ahora es acompañar y proteger a las "víctimas" en los procesos de denuncia.

En ese sentido, ha señalado que no es cuestión de cuántos casos o denuncias de acoso sexual sucedan en el seno del PSOE, sino de cómo va a actuar el partido, que, ha remarcado, no va a parar, porque no es compatible ser socialista y ser machista.

No ha descartado que en los próximos días sigan saliendo nuevos casos, pero se ha mostrado tajante sobre cómo va actuar su partido. "Probablemente estemos en unos días de mucha intensidad, pero el Partido Socialista siempre mira con luces largas", ha añadido.

Horas antes, la Secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha asegurado en una rueda de prensa que el PSOE quiere marcar "un antes y un después" tras el caso Salazar y, tras pedir perdón a las denunciantes del exdirigente socialista y exasesor de Moncloa ha admitido no haber estado "a la altura" y ha decidido reforzar sus protocolos internos para detectar con mayor eficacia comportamientos irregulares.

El PSOE ha concluido la investigación abierta al exasesor de Moncloa Paco Salazar tras las denuncias de acoso sexual presentadas por dos militantes y ha confirmado que su conducta supone "una falta muy grave" prevista en los estatutos federales, contraria al Código ético y de conducta del partido, lo que impedirá su regreso automático como militante si lo solicita.

En la rueda de prensa, Torró ha explicado que el contenido del informe es confidencial, pero ha garantizado que si las denunciantes quieren acudir a la justicia contarán con el apoyo político del partido, que les ofrece también asistencia psicológica si lo precisan.

En ese mismo caso, el partido ha decidido abrir un expediente informativo a Antonio Hernández, que fue la mano derecha de Salazar en la Moncloa, como "posible conocedor" del comportamiento de su superior y por no haber actuado.

Este viernes se conocía también que el PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral contra el número dos de los socialistas valencianos, alcalde de Almussafes (Valencia) y miembro de la ejecutiva autonómica, Toni González. De momento no han trascendido más detalles de ese caso excepto que los hechos habrían tenido lugar en el Ayuntamiento.

González ha asegurado que las acusaciones son "rotundamente falsas" y anuncia que ejercerá acciones legales para defender su inocencia.

También este viernes, el alcalde socialista de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez, ha comunicado su decisión de renunciar a todos sus cargos tras las informaciones aparecidas sobre un presunto caso de acoso sexual a una trabajadora a través de unos mensajes de carácter sexual en el año 2023.

Fernández ha asegurado a EFE que se trata de mensajes privados de 2023 con una persona que no era trabajadora municipal, aunque no ha descartado que hubiera estado vinculada a algún programa: "Por el Ayuntamiento ha pasado mucha gente", ha señalado.

Otro los casos conocidos en los últimos días, el de José Tomé, que ha dimitido como presidente de la Diputación de Lugo -aunque no como diputado provincial ni como alcalde de Monforte de Lemos- tras ser denunciado por acoso sexual. se ha cobrado este viernes una víctima colateral.

La secretaria de Igualdad del PSdeG, Silvia Fraga, ha presentado este viernes su dimisión del cargo, sin que hayan trascendido las razones. Fuentes de la dirección del partido apuntan a un desacuerdo con una nota enviada el primer día en que estalló el caso de Tomé, sobre cuya redacción no fue consultada y en la que tampoco se la nombraba.

Sobre este mismo caso hoy ha hablado por primera vez el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha admitido que conoció en el mes de octubre un supuesto acoso del que se acusaba a Tomé, por lo que le pidió explicaciones, pero él lo negó todo.

Además, el partido ha abierto de oficio un expediente informativo al senador y miembro de la Ejecutiva socialista Javier Izquierdo quien renunció ayer a todos sus cargos, a pesar de que, ha explicado Torró, no dispone de denuncias internas sobre posible acoso sexual.

Izquierdo justificó su renuncia por "motivos familiares y profesionales" aunque el PSOE tuvo conocimiento de algunas informaciones periodísticas que apuntaban a un posible caso de acoso sexual sobre el que, según Torró, el senador "podría haber sido más claro".

En las filas del PP, una denuncia de acoso contra el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, también ha tenido este viernes consecuencias políticas.

Landaluce ha registrado este viernes su baja como miembro del grupo parlamentario del PP en el Senado por lo que tendrá que incorporarse al grupo Mixto, han informado a EFE fuentes del PP en la Cámara Alta. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)