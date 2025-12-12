Espana agencias

Pérez Llorca: Siempre hay un socialista valenciano en cada escándalo nacional del PSOE

Finestrat (Alicante), 12 dic (EFE).- El president de la Generalitat Valenciana, Juafran Pérez Llorca, ha dicho que le parece "una pena" no solo que el PSOE investigue una doble denuncia contra el alcalde de Almussafes, Toni González, sino que "en todos los escándalos" que afectan en España a ese partido esté "siempre" involucrado un miembro valenciano.

En declaraciones a los medios en Finestrat (Alicante) para asistir a la toma de posesión de Natividad Algado como su sucesora al frente de ese ayuntamiento, Pérez Llorca ha contestado así al ser preguntado sobre la investigación abierta a González por la dirección nacional del PSOE por posible acoso sexual y laboral.

"Creo que no es el problema del alcalde de Almussafes, sino, por todo lo que estamos viendo, un problema generalizado en el Partido Socialista", ha señalado el también secretario general del PP de la Comunitat Valenciana.

A su juicio, "es una pena que esto pase, pero también que en todos los escándalos que están saliendo en España del PSOE siempre haya un socialista valenciano en ellos. Creo que tendrían que reflexionar y tomar medidas". EFE

EFE

