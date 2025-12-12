Brasil refuerza su liderato en la clasificación FIFA tras ganar Mundial con España segunda

Redacción deportes, 12 dic (EFE).- La selección brasileña de fútbol sala continúa afianzada en el liderato de la clasificación de la FIFA después de conquistar la primera edición del Mundial femenino de fútbol sala en Filipinas, un hito que ha reforzado su dominio en la disciplina en una estadística que se empezó a confeccionar hace un año.

El combinado sudamericano se proclamó campeón tras superar con autoridad a Portugal por 3-0 en una final marcada por la intensidad, la calidad técnica y la solidez defensiva que caracteriza al equipo que entrena Walter Saboia.

Este triunfo no solo amplió su palmarés, sino que también se reflejó inmediatamente en la clasificación internacional, donde Brasil consolidó su liderato con 1514,38 puntos, un notable incremento de 88,6 respecto a la medición anterior.

Tras Brasil permanece España, que se mantiene firme en la segunda posición con 1413,77 puntos, una vez que fue tercera en el torneo tras ganar a Argentina.

El conjunto español también registró un significativo ascenso de 74,93, muestra de su regularidad competitiva y de su capacidad para mantenerse entre las potencias mundiales del futsal.

En el tercer escalón aparece Portugal, que pese a la derrota en la final del Mundial, conserva su lugar privilegiado en el podio con 1372,69 puntos y una subida de 86,13, lo que demuestra el crecimiento sostenido del fútbol sala luso.

Más abajo en la clasificación se sitúan Argentina (4, con 1268,75 puntos), que mejora dos posiciones gracias a un incremento de 56,99, e Italia (5, 1226,40 puntos), también al alza. Japón, Colombia y Tailandia protagonizan movimientos destacados, mientras que Rusia y la República Islámica de Irán cierran el top 10 pese a pequeñas caídas en su puntuación.

En conjunto, la tabla refleja un escenario competitivo en evolución, pero con un líder indiscutible, como es Brasil, que tras su título mundial continúa marcando el ritmo del fútbol sala internacional. EFE

