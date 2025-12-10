Espana agencias

Teresa Peramato promete su cargo como fiscal general del Estado ante el Rey

Guardar

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha prometido este miércoles su cargo ante el Rey Felipe VI en un acto celebrado en el Palacio de la Zarzuela y al que también han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

La ceremonia, presidida por el monarca, ha tenido lugar el día siguiente del nombramiento de Peramato por parte del Consejo Ministros, y se ha celebrado en el Salón de Audiencias del Palacio, donde la nueva fiscal general ha prometido su cargo ante un ejemplar de la Constitución facsímil del original de 1978.

"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado", ha pronunciado la nueva jefa de la Fiscalía sobre el volumen constitucional abierto por el artículo 124, relativo al Ministerio Fiscal.

Este artículo, sobre el que la nueva fiscal general no ha posado su mano, dictamina que el Ministerio Fiscal "tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados", así como "velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social".

También han estado presentes durante el acto el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su condición de notario mayor del Reino; la presidenta del Congreso, Francisca Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; o el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, entre otros.

Peramato sucede en el cargo a Álvaro García Ortiz, que dimitió tras ser condenado por el Tribunal Supremo (TS) a dos años de inhabilitación para el cargo por revelación de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La nueva fiscal general cuenta con 35 años de carrera sobre la que destaca, sobre todo, su experiencia en la lucha contra la violencia de género, pero también por su carácter progresista. Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, su ciudad natal, ingresó en la carrera fiscal en 1990 pasando por diversas fiscalías --Tenerife, Valladolid y Barcelona-- hasta que recaló en Madrid, donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada para la sección de violencia sobre la mujer.

Durante su examen ante la Comisión de Justicia del Congreso para examinar si cumple con los méritos y la idoneidad del cargo, comprometió a "sanar" la "herida" que ha dejado en el Ministerio Público la condena a García Ortiz, aunque evitó pronunciarse sobre lo que el PP ha calificado como "ataques" al Tribunal Supremo por el fallo relativo a su predecesor. "No hago valoraciones", contestó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Fernández Calle (Vox) advierte a Guardiola que ya conoce sus propuestas y que no van a "regalar" ni un solo voto

El partido liderado por Agustín Fernández Calle condiciona cualquier pacto en Extremadura a la firma de compromisos claros que favorezcan al campo, exigiendo reformas inmediatas para asegurar fondos, eliminar burocracia y reforzar el respaldo al sector agrícola regional

Fernández Calle (Vox) advierte a

PSOE exige a PP que expulse y haga dimitir a alcalde de Estepona: "García Urbano se encamina hacia el banquillo"

La ampliación de la investigación judicial por el presunto manejo irregular de fondos públicos en Estepona ha elevado la presión política, con crecientes pedidos de apartar al principal implicado mientras se refuerzan las demandas sociales de ética y transparencia

PSOE exige a PP que

Nolasco (Vox) acude con "relativo optimismo" a la ronda de consultas con Azcón sobre el presupuesto de 2026

Vox condiciona su respaldo al presupuesto aragonés de 2026 a la aceptación íntegra de sus exigencias en materia de control económico, auditorías independientes y restricción de ayudas sociales, advirtiendo el fin inmediato del apoyo ante cualquier cambio en sus propuestas

Nolasco (Vox) acude con "relativo

El PP citará a Paco Salazar en el Senado y denuncia que Sánchez es el presidente "más dañino" para las mujeres

El Senado prepara la audiencia de Francisco Salazar mientras crece la presión para reformar la protección de empleados que denuncian irregularidades, tras el informe técnico que advierte sobre fallos en el anonimato y temor a represalias en el sector público

El PP citará a Paco

Alegría (PSOE) anuncia que apoyará el techo de gasto para que Azcón elija entre el "diálogo o la ultraderecha"

El PSOE presenta alternativas en Aragón para facilitar nuevos presupuestos, reclama acuerdos que prioricen políticas sociales y exige a Azcón decidir entre abrirse al pacto progresista o someterse a las condiciones impuestas por Vox

Alegría (PSOE) anuncia que apoyará
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se te enciende esta

Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo

La Policía Nacional desmantela un narcopiso en Puente de Vallecas tras meses de vigilancia

La Guardia Civil recupera a siete perros salchicha y un Pomerania que habían sido robados de dos criaderos autorizados de Sevilla

Explota un coche después de echar gasolina en Tarragona: el menor que se encontraba en el vehículo ha sido trasladado al hospital

Feijóo ataca a Sánchez por el caso Salazar: “Ha pasado del ‘hermana yo sí te creo’ al ‘calladita estás más guapa’”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 10 diciembre

La Iglesia aumenta en un 12% la recaudación en la última campaña de la Renta hasta casi 430 millones, su máximo histórico

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Siete de cada diez mujeres en España evita tener hijos por el acoso laboral a las madres y el 32% denuncia presiones o amenazas durante el embarazo

DEPORTES

El día que el Real

El día que el Real Madrid se levantó de la lona para protagonizar una remontada histórica, eliminar al City de Guardiola y sellar su billete a la final de Champions

Joan Balcells, el héroe olvidado de la primera Copa Davis de España: “En un torneo tan difícil, nadie tenía la seguridad ni la arrogancia de decir que íbamos a ganar”

Fernando Alonso prueba las nuevas mejoras de Aston Martin para 2026: asiento nuevo y simulador en Silverstone

Sinner y Alcaraz tienen un nuevo rival para la temporada 2026: “Hay que hacerles la vida difícil”

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético ya conocen a sus rivales para los dieciseisavos de la Copa del Rey: se medirán con Guadalajara, Talavera y Lugo